วอลเลย์บอล

ทีมชาติไทย อันดับโลกพุ่ง หลังทำผลงานเยี่ยม วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 16:31 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 16:31 น.
ทีมชาติไทย อันดับโลกพุ่ง หลังทำผลงานเยี่ยม วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026

ทัพนักตบลูกยางสาวไทยเพิ่งสร้างผลงานเยี่ยม เอาชนะ แคนาดา บราซิล บัลแกเรีย อันดับโลกพุ่ง รั้งอันดับ 17 ของโลก หลังจบ VNL 2026

ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 หรือ VNL รอบแรกเพิ่งจบม่านลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังทั้ง 18 ทีมฟาดฟันกันครบทีมละ 12 นัด ตลอด 3 สัปดาห์เต็ม นับตั้งแต่เปิดสนามเมื่อ 3 มิถุนายน และทันทีที่จบรอบแรก สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ก็ประกาศอันดับโลกชุดใหม่ออกมา

ไฮไลต์ของรอบนี้หนีไม่พ้นทีมสาวไทย ที่กลายเป็นทีมอันดับพุ่งแรงที่สุดในโลก กวาดคะแนนเพิ่มได้ถึง 17.50 คะแนน ทะยานจากอันดับ 22 ขึ้นมาอยู่ที่ 17 ของโลกด้วยคะแนน 189.26 แซงหน้าใครต่อใครแบบไม่มีทีมไหนขยับได้เท่า

ตัวจุดพลุความมันส์คือเกมสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 3 ที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อสาวไทยลงสนามเจอบราซิล ทีมอันดับ 2 ของโลก แล้วจัดการตบชนะขาดลอย 3 เซตรวด กลายเป็นหนึ่งในเกมพลิกล็อกช็อกวงการที่สุดของ VNL ปีนี้ งานนี้บราซิลเจ็บหนัก คะแนนสะสมหายวูบจาก 433.01 เหลือ 400.56 แม้จะยังรั้งอันดับ 2 ของโลกไว้ได้ก็ตาม

อีกเรื่องที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตคือการกลับมาของรัสเซีย ที่เพิ่งพ้นโทษแบนจากวงการวอลเลย์บอลนานาชาติ กลับเข้าตารางอันดับโลกอีกครั้งแบบไม่ธรรมดา เสียบเข้าอันดับ 9 ทันทีด้วยคะแนน 277.59

ส่วนบัลลังก์เบอร์ 1 ของโลกยังเป็นของแชมป์เก่าอิตาลี ที่เก็บแต้มไว้ 467.01 คะแนน ทิ้งห่างบราซิลและสหรัฐอเมริกาที่ตามมาเป็นอันดับ 2 และ 3 ขณะที่ตุรกี โปแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และเนเธอร์แลนด์ เรียงแถวกันอยู่ในท็อป 8

แล้วจากนี้ไปดูอะไรต่อ? คำตอบคือรอบไฟนอลที่มาเก๊า ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ โดย 8 ทีมที่ดีที่สุดจากรอบแรกจะเข้าไปดวลกันในรอบก่อนรองชนะเลิศที่ Macau East Asian Games Dome ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปีที่มาเก๊าได้กลับมาเป็นเจ้าภาพรอบชิงของฝั่งหญิงอีกครั้ง

อันดับโลกวอลเลย์บอลหญิง FIVB หลังจบ VNL 2026 รอบแรก

อันดับ 1 อิตาลี 467.01 คะแนน
อันดับ 2 บราซิล 400.56 คะแนน
อันดับ 3 สหรัฐอเมริกา 371.71 คะแนน
อันดับ 4 ตุรกี 369.04 คะแนน
อันดับ 5 โปแลนด์ 338.37 คะแนน
อันดับ 6 ญี่ปุ่น 335.27 คะแนน
อันดับ 7 จีน 315.20 คะแนน
อันดับ 8 เนเธอร์แลนด์ 294.84 คะแนน
อันดับ 9 รัสเซีย 277.59 คะแนน
อันดับ 10 เซอร์เบีย 276.38 คะแนน
อันดับ 11 แคนาดา 276.34 คะแนน
อันดับ 12 เยอรมนี 253.62 คะแนน
อันดับ 13 สาธารณรัฐโดมินิกัน 230.37 คะแนน
อันดับ 14 สาธารณรัฐเช็ก 220.41 คะแนน
อันดับ 15 ฝรั่งเศส 207.28 คะแนน
อันดับ 16 เบลเยียม 195.58 คะแนน
อันดับ 17 ไทย 189.26 คะแนน
อันดับ 18 ยูเครน 188.10 คะแนน
อันดับ 32 บัลแกเรีย 136.02 คะแนน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทัตพิชา ศิษย์เก่า ม.การกีฬาแห่งชาติ เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ข่าว

อาลัย ทัตพิชา ศิษย์เก่าม.การกีฬาแห่งชาติ เหยื่อไฟไหม้ เพื่อนเศร้าตามหาข้ามคืน

54 วินาที ที่แล้ว
ทีมชาติไทย อันดับโลกพุ่ง หลังทำผลงานเยี่ยม วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 วอลเลย์บอล

ทีมชาติไทย อันดับโลกพุ่ง หลังทำผลงานเยี่ยม วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026

1 นาที ที่แล้ว
สื่ออังกฤษ ตีข่าว ฟีฟ่าตั้งเปาคนโปรด เมสซี เป่าเกม อาร์เจนตินา-อังกฤษ ท่ามกลางกระแสล็อกผลบอลโลก ข่าวกีฬา

สื่ออังกฤษ ตีข่าว ฟีฟ่าตั้งเปาคนโปรด เมสซี เป่าเกม อาร์เจนตินา-อังกฤษ ท่ามกลางกระแสล็อกผลบอลโลก

2 นาที ที่แล้ว
สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน ข่าว

สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน

20 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตอึ้ง! ลีน่าจัง เดือดสวนคนเมนต์ ปมเงินเยียวยา เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ลั่นให้ก็บุญแล้ว ข่าว

ชาวเน็ตอึ้ง! ลีน่าจัง เดือดสวนคนเมนต์ ปมเงินเยียวยาเหยื่อไฟไหม้ ลั่นให้ก็บุญแล้ว

23 นาที ที่แล้ว
อัปเดตดราม่า น้อง ม. ฟาดกลับดราม่าบูลลี่ นศ.วิศวะ โต้ปมเงินรุ่น ข่าว

อัปเดตดราม่า น้อง ม. ฟาดกลับดราม่าบูลลี่ นศ.วิศวะ โต้ปมเงินรุ่น

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครม. รื้อระบบฟรีวีซ่า ยกเลิก 60 วัน ปรับเป็น 30 และ 15 วัน หวังสกัดอาชญากรรม

58 นาที ที่แล้ว
ด่วน! อนุทิน สั่งดำเนินคดีเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าว แบนถาวรห้ามกลับมาเปิดอีก ข่าว

ด่วน! อนุทิน สั่งดำเนินคดีเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าว แบนถาวรห้ามกลับมาเปิดอีก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” ชื่นชม “หมวดนัท” เป็นพลเมืองดี คอยติดตามรายงานเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเต้าหู้ จี้ตำรวจจีนสางคดีค้ามนุษย์ 20 ปีก่อน บันเทิง

น้องเต้าหู้ ผิดหวังตำรวจจีน เมินหลักฐานคดีค้ามนุษย์ เคยถูกล่วงละเมิด คิดลาโลก 6 ครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 กรกฎาคม 2569 ข่าว

ฟันธง 2 มาแน่! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 16/7/69 ใครยังไม่ซื้อลอตเตอรี่ต้องดู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” บอกไม่รู้ “หมวดนัท” แต่งทหารเต็มยศให้ข้อมูลไฟไหม้ ไม่แน่ใจผิดกฎหมายไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ไบโอไทยแถลงผลตรวจปลากระป๋องเจ้าดัง พบเป็น “ปลาหมอคางดำ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมซูฮยอนคัมแบ็กรับงานถ่ายโฆษณาในรอบ 1 ปี บันเทิงเกาหลี

งานแรก! คิมซูฮยอน หวนรับงานในรอบปี หลังคดีคลี่คลาย เอาผิดคนใช้ AI สร้างข่าวลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอนามัย ยัน &quot;ไข่สีรุ้ง&quot; มีเชื้อแบคทีเรีย เป็นเรื่องจริง แนะห้ามรับประทาน เสี่ยงติดเชื้อ ข่าว

กรมอนามัย ยัน “ไข่สีรุ้ง” มีเชื้อแบคทีเรีย เป็นเรื่องจริง แนะห้ามรับประทาน เสี่ยงติดเชื้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้แล้วคือใคร! “หมวดนัท” อดีตผู้สมัคร ส.ก. โผล่ประกบ “อนุทิน” ลงพื้นที่ตรวจไฟไหม้ลาดพร้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แกะต้นตอข่าวลือ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใครพูดเรื่อง &quot;ล็อกประตู&quot; ก่อนกลายเป็นกระแสทั่วประเทศ ข่าว

แกะต้นตอข่าวลือ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใครพูดเรื่อง “ล็อกประตู” ก่อนกลายเป็นกระแสทั่วประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิล์ม ทิฟฟานี เปิดจดหมายล่าสุด แอนนา ทีวีพูล ข่าวดารา

จดหมาย แอนนา ทีวีพูล ทำใจรับโทษนาน 15 ปี พยุงกายหยาบ รอวันเริ่มต้นชีวิตใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำใจไม่ได้! น้องอาร์ท หนุ่มกตัญญูวัย 22 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ จากบ้านทำงานหาเงินเลี้ยงแม่พิการ ข่าว

ทำใจไม่ได้! น้องอาร์ท หนุ่มกตัญญูวัย 22 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ จากบ้านทำงานหาเงินเลี้ยงแม่พิการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าลูกอม เผยนาทีหนีตาย ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยันตั้งโต๊ะจริงแต่ย้ายได้ ข่าว

แม่ค้าลูกอม เผยนาทีหนีตาย ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยันตั้งโต๊ะจริงแต่ย้ายได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI รวบ “โค้ชเจมส์ All In” อินฟลูคนดัง คาสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ต้องหาคดี Forex

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร่วมร้องเพลงคู่ “เนเน่ รอยัล” ยันเป็นคนไทย 100% ตั้งเป้าเป็นศิลปินระดับโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคำชี้แจงฝั่งคู่กรณี ดราม่า นศ.วิศวะ ม.ดัง กางไทม์ไลน์เต็ม อ้างจุดแตกหักคือ &quot;เงินจัดเลี้ยงรุ่น&quot; ข่าว

สรุปคำชี้แจงฝั่งคู่กรณี ดราม่า นศ.วิศวะ ม.ดัง กางไทม์ไลน์เต็ม อ้างจุดแตกหักคือ “เงินจัดเลี้ยงรุ่น”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรยุทธ ถามหาเหตุผล คนแห่แชร์คำทำนายหมอดูดัง หลังไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมฉับพลันบังกลาเทศดับ 51 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 51 ศพ! มรสุมถล่มบังกลาเทศ กระแสน้ำพัดโรงเรียนพังยับ ครู-นักเรียนดับสลด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 16:31 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 16:31 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทัตพิชา ศิษย์เก่า ม.การกีฬาแห่งชาติ เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

อาลัย ทัตพิชา ศิษย์เก่าม.การกีฬาแห่งชาติ เหยื่อไฟไหม้ เพื่อนเศร้าตามหาข้ามคืน

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569
สื่ออังกฤษ ตีข่าว ฟีฟ่าตั้งเปาคนโปรด เมสซี เป่าเกม อาร์เจนตินา-อังกฤษ ท่ามกลางกระแสล็อกผลบอลโลก

สื่ออังกฤษ ตีข่าว ฟีฟ่าตั้งเปาคนโปรด เมสซี เป่าเกม อาร์เจนตินา-อังกฤษ ท่ามกลางกระแสล็อกผลบอลโลก

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569
สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน

สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569
ชาวเน็ตอึ้ง! ลีน่าจัง เดือดสวนคนเมนต์ ปมเงินเยียวยา เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ลั่นให้ก็บุญแล้ว

ชาวเน็ตอึ้ง! ลีน่าจัง เดือดสวนคนเมนต์ ปมเงินเยียวยาเหยื่อไฟไหม้ ลั่นให้ก็บุญแล้ว

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569
Back to top button