ทีมชาติไทย อันดับโลกพุ่ง หลังทำผลงานเยี่ยม วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026
ทัพนักตบลูกยางสาวไทยเพิ่งสร้างผลงานเยี่ยม เอาชนะ แคนาดา บราซิล บัลแกเรีย อันดับโลกพุ่ง รั้งอันดับ 17 ของโลก หลังจบ VNL 2026
ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 หรือ VNL รอบแรกเพิ่งจบม่านลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังทั้ง 18 ทีมฟาดฟันกันครบทีมละ 12 นัด ตลอด 3 สัปดาห์เต็ม นับตั้งแต่เปิดสนามเมื่อ 3 มิถุนายน และทันทีที่จบรอบแรก สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ก็ประกาศอันดับโลกชุดใหม่ออกมา
ไฮไลต์ของรอบนี้หนีไม่พ้นทีมสาวไทย ที่กลายเป็นทีมอันดับพุ่งแรงที่สุดในโลก กวาดคะแนนเพิ่มได้ถึง 17.50 คะแนน ทะยานจากอันดับ 22 ขึ้นมาอยู่ที่ 17 ของโลกด้วยคะแนน 189.26 แซงหน้าใครต่อใครแบบไม่มีทีมไหนขยับได้เท่า
ตัวจุดพลุความมันส์คือเกมสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 3 ที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อสาวไทยลงสนามเจอบราซิล ทีมอันดับ 2 ของโลก แล้วจัดการตบชนะขาดลอย 3 เซตรวด กลายเป็นหนึ่งในเกมพลิกล็อกช็อกวงการที่สุดของ VNL ปีนี้ งานนี้บราซิลเจ็บหนัก คะแนนสะสมหายวูบจาก 433.01 เหลือ 400.56 แม้จะยังรั้งอันดับ 2 ของโลกไว้ได้ก็ตาม
อีกเรื่องที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตคือการกลับมาของรัสเซีย ที่เพิ่งพ้นโทษแบนจากวงการวอลเลย์บอลนานาชาติ กลับเข้าตารางอันดับโลกอีกครั้งแบบไม่ธรรมดา เสียบเข้าอันดับ 9 ทันทีด้วยคะแนน 277.59
ส่วนบัลลังก์เบอร์ 1 ของโลกยังเป็นของแชมป์เก่าอิตาลี ที่เก็บแต้มไว้ 467.01 คะแนน ทิ้งห่างบราซิลและสหรัฐอเมริกาที่ตามมาเป็นอันดับ 2 และ 3 ขณะที่ตุรกี โปแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และเนเธอร์แลนด์ เรียงแถวกันอยู่ในท็อป 8
แล้วจากนี้ไปดูอะไรต่อ? คำตอบคือรอบไฟนอลที่มาเก๊า ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ โดย 8 ทีมที่ดีที่สุดจากรอบแรกจะเข้าไปดวลกันในรอบก่อนรองชนะเลิศที่ Macau East Asian Games Dome ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปีที่มาเก๊าได้กลับมาเป็นเจ้าภาพรอบชิงของฝั่งหญิงอีกครั้ง
อันดับโลกวอลเลย์บอลหญิง FIVB หลังจบ VNL 2026 รอบแรก
อันดับ 1 อิตาลี 467.01 คะแนน
อันดับ 2 บราซิล 400.56 คะแนน
อันดับ 3 สหรัฐอเมริกา 371.71 คะแนน
อันดับ 4 ตุรกี 369.04 คะแนน
อันดับ 5 โปแลนด์ 338.37 คะแนน
อันดับ 6 ญี่ปุ่น 335.27 คะแนน
อันดับ 7 จีน 315.20 คะแนน
อันดับ 8 เนเธอร์แลนด์ 294.84 คะแนน
อันดับ 9 รัสเซีย 277.59 คะแนน
อันดับ 10 เซอร์เบีย 276.38 คะแนน
อันดับ 11 แคนาดา 276.34 คะแนน
อันดับ 12 เยอรมนี 253.62 คะแนน
อันดับ 13 สาธารณรัฐโดมินิกัน 230.37 คะแนน
อันดับ 14 สาธารณรัฐเช็ก 220.41 คะแนน
อันดับ 15 ฝรั่งเศส 207.28 คะแนน
อันดับ 16 เบลเยียม 195.58 คะแนน
อันดับ 17 ไทย 189.26 คะแนน
อันดับ 18 ยูเครน 188.10 คะแนน
อันดับ 32 บัลแกเรีย 136.02 คะแนน
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