ดูบอลสด ฝรั่งเศส พบ สเปน 14 ก.ค. 69 ศึกรอบรองชนะเลิศบอลโลก 2026 ที่แดลลัส

ดูบอลสด ฝรั่งเศส พบ สเปน รอบรองชนะเลิศบอลโลก 2026 พรีวิวเต็ม เอ็มบัปเป้นำทัพฝรั่งเศสเจอยามาลกับสเปน 14 ก.ค. นี้ เช็กอันดับโลก สถิติเฮดทูเฮด ทีมตัวจริง และทายผลก่อนเกมชิงตั๋วเข้าชิงชนะเลิศบอลโลก
ฝรั่งเศสพบสเปน ศึกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 นัดแรก วันอังคารที่ 14 กรกฎาคมนี้ ที่สนามดัลลัส สเตเดียม เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส เตะเวลา 15.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ หรือประมาณ 02.00 น. เช้าวันพุธที่ 15 กรกฎาคม ตามเวลาประเทศไทย ผู้ชนะเข้าชิงชนะเลิศวันที่ 19 กรกฎาคม ที่สนามนิวยอร์ก/นิวเจอร์ซีย์ พบกับผู้ชนะคู่อังกฤษ-อาร์เจนตินาที่แข่งวันที่ 15 กรกฎาคม
ทั้งสองทีมผ่านเข้ารอบนี้ด้วยฟอร์มที่แตกต่างกัน ฝรั่งเศสภายใต้การคุมทีมของดิดิเยร์ เดส์ชองส์ เอาชนะโมร็อกโก 2-0 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ จากประตูของกีลิยัน เอ็มบัปเป้และอุสมาน เดมเบเล่ ส่วนสเปนของหลุยส์ เด ลา ฟูเอนเต้ เฉือนเบลเยียม 2-1 ได้ประตูชัยจากมิเกล เมริโน่ในนาทีที่ 88 นี่คือครั้งที่ 2 เท่านั้นที่สองทีมพบกันในฟุตบอลโลก โดยครั้งแรกฝรั่งเศสเอาชนะสเปน 3-1 ในรอบ 16 ทีมสุดท้ายเมื่อปี 2006
อันดับโลกและสถิติเฮดทูเฮด
ตามการจัดอันดับโลกฟีฟ่าล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2026 อาร์เจนตินาครองอันดับ 1 ด้วย 1,877.27 คะแนน สเปนอยู่อันดับ 2 ด้วย 1,874.71 คะแนน และฝรั่งเศสอยู่อันดับ 3 ด้วย 1,870.70 คะแนน ทั้งคู่จึงติดกลุ่มทีมเต็งแชมป์ตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่ม
ด้านสถิติเจอกันโดยรวมทั้งหมด 38 นัดตั้งแต่ปี 1922 สเปนชนะ 18 นัด แพ้ 13 นัด เสมอ 7 นัด แต่ในรอบ 10 นัดหลังสุด สเปนชนะไปแล้ว 7 นัด รวมถึงชนะในรอบรองชนะเลิศยูโร 2024 ที่ 2-1 และชนะในรอบรองชนะเลิศเนชั่นส์ลีก 2025 ที่ 5-4 ส่วนฝรั่งเศสเคยเอาชนะในนัดชิงชนะเลิศยูโร 1984 และนัดชิงชนะเลิศเนชั่นส์ลีก 2021 ที่ 2-1
สถานะนักเตะ
ฝั่งฝรั่งเศส เอ็มบัปเป้โดนปะทะที่ข้อเท้าช่วงท้ายเกมกับโมร็อกโก แต่ยืนยันว่าพร้อมลงสนาม ส่วนโอเรเลียง ชูอาเมนี่กลับมาซ้อมทีมได้แล้วหลังบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขา และมานู โคเน่ที่โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยอาการเข่าในเกมก่อนก็คาดว่าจะพร้อมลงสนาม วิลเลียม ซาลิบาและดายอต อูปาเมกาโนขาดซ้อมในบางวันแต่ยังคาดว่าจะได้ตัวจริง
ฝั่งสเปน ลามีน ยามาลลงสนามครบทุกนัดตั้งแต่เกมที่สองของทัวร์นาเมนต์ นิโก้ วิลเลียมส์มีปัญหาบาดเจ็บที่ขาหนีบแต่กลับมาเป็นตัวสำรองในเกมกับเบลเยียม และอาจได้ลุ้นตัวจริงนัดนี้เป็นครั้งแรก
ทีมตัวจริงที่คาดการณ์
ฝรั่งเศส (4-2-3-1): มาญ็อง; กูนเด้, อูปาเมกาโน, ซาลิบา, ดิญ; ราบิโอต์, โคเน่ (หรือชูอาเมนี่); เดมเบเล่, โอลิเซ่, ดูเอ้; เอ็มบัปเป้
สเปน (4-3-3): ซิมอน; กูบาร์ซี่, ลาปอร์ต, ปอร์โร; โรดรี, เปดรี (หรือฟาเบียน รุยซ์), โอลโม่; ยามาล, โอยาร์ซาบัล, บาเอน่า
ทายผลบอล ฝรั่งเศส พบ สเปน (วิเคราะห์)
ทั้งสองทีมมีฟอร์มการรุกที่โดดเด่นตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ แนวรุกฝรั่งเศสทำได้รวม 23 ประตูจาก 3 กองหน้าตัวหลัก ขณะที่สเปนเสียประตูเพียงลูกเดียวตลอด 6 นัด นักวิเคราะห์ฟุตบอลหลายสำนักมองว่าเกมนี้สูสีและอาจตัดสินกันด้วยจังหวะเดียว ไม่ใช่เกมที่ทีมใดทีมหนึ่งครองเกมได้ตลอด 90 นาที ตามรูปแบบการเจอกัน 3 นัดหลังสุดที่ห่างกันไม่เกิน 1 ประตู
สำหรับแฟนบอลไทยที่ต้องการติดตามการถ่ายทอดสด บริษัท JAS ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โดยมีบางแมตช์ถ่ายทอดฟรีผ่านช่อง MONO29 ควรตรวจสอบตารางถ่ายทอดสดล่าสุดก่อนถึงเวลาแข่งขันเพื่อไม่พลาดนัดสำคัญนี้
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