ชาวเน็ตอึ้ง! ลีน่าจัง เดือดสวนคนเมนต์ ปมเงินเยียวยาเหยื่อไฟไหม้ ลั่นให้ก็บุญแล้ว
ชาวเน็ตอึ้ง! ลีน่าจัง เดือดสวนคนเมนต์ ปมเงินเยียวยา เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ลั่นให้ก็บุญแล้ว ไปเที่ยวสถานที่อโคจรเอง อยากได้เพิ่มไปฟ้องเอา
กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียล หลังจากที่ “ลีน่าจัง” ไลฟ์สดเดือดสวนชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์เชิงตำหนิรัฐบาลเกี่ยวกับจำนวนเงินเยียวยาจำนวน 29,700 บาท จากเหตุเพลิงไหม้ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ทำให้มีผู้เสียชีวิต 30 ราย บาดเจ็บอีก 76 ราย โดยกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินรายละ 29,700 บาท ส่วนผู้บาดเจ็บเจ็บที่นอนโรงพยาบาลได้ไม่เกิน 4,000 บาท และได้รับค่าปลอบขวัญอีก 2,300 บาท
ในตอนหนึ่ง ลีน่าจัง ได้กล่าวว่า “ให้ก็บุญแล้ว พวกมึงเxือกไปเที่ยวเองหนิ ทำไมพวกกูไม่เป็นอะไรอะ เพราะกูไม่เที่ยวแบบนี้ ไม่ชอบเที่ยวแบบนี้เลย ไม่เคยเหยียบเข้าไปเลยชีวิตนี้ แล้วพวกมึงไปเที่ยวทำไมอะ เขาให้ก็บุญแล้ว เงินภาษีของพวกกูอันนี้กูพูดตรง ๆ”
นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่า “เxือกไปเที่ยวเอง พวกมึงไปเที่ยวอยู่นั่นแต่กูนอนหลับอยู่ที่บ้าน เมื่อวานนี้ไปกับตากล้องไปหาที่ขายไอศกรีม กลับมาถึงบ้านทุ่มครึ่ง ตากล้องก็รีบไปเอาข้าวกล่อง ที่ขายอยู่ตลาดน้ำวัดไทรน้อยให้จ้างคนขาย ก็ไปเก็บเอง กูก็อาบน้ำขึ้นนอน 2 ทุ่มกูก็หลับแล้ว มาตกใจตื่นตอนเที่ยงคืนแล้วก็เห็นข่าวไฟไหม้ นี่ก็รายงานข่าวจนถึงตี 4 ถึงจะได้นอน นอนไม่หลับ”
ลีน่าจัง ยังได้กล่าวปิดท้ายก่อนจบไลฟ์ว่า “เขาให้ก็บุญแล้วเงินภาษีของพวกกู ใครให้พวกมึงเข้าไปเที่ยวล่ะที่อโคจรแบบนั้น แxกเหล้า ฟังเพลง เต้นระบำ มึงอยากได้ก็ไปฟ้องเจ้าของร้านเอาสิ ฟ้องได้อยู่แล้ว ทั้งคนตาย คนบาดเจ็บ ฟ้องได้หมดอะ”
จากคำพูดดังกล่าว ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือด โดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับมุมมองของลีน่าจัง และอีกส่วนหนึ่งมองว่าคำพูดดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ที่มา: FB/ บันเทิงหน้าตุ๊ด
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