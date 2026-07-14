อาลัย ทัตพิชา ศิษย์เก่าม.การกีฬาแห่งชาติ เหยื่อไฟไหม้ เพื่อนเศร้าตามหาข้ามคืน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โพสต์อาลัยศิษย์เก่า นางสาวทัตพิชา สีหาบุญมาก เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว หลังเพื่อนแจ้งขาดการติดตาม-พยายามหาตัว
หลังเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหาร โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 มีการโพสต์ข้อความตามหาญาติหรือคนสนิทที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเช่นเดียวกับเพื่อนของ นางสาวทัตพิชา สีหาบุญมาก ออกมาแชร์ข้อความขอความช่วยเหลือตามหาเพื่อนที่สูญหายจากเหตุดังกล่าว ไม่ทราบว่าเพื่อนอยู่ที่ไหนและไม่สามารถติดต่อได้
ก่อนที่ในเวลาต่อมา เพื่อนของนางสาวทัตพิชา ออกมาอัปเดตข้อมูลว่า “ขอบคุณทุกกระบอกเสียงที่ช่วยกันตามหาเพื่อนนะคะ
ตอนนี้เจอเพื่อนแล้วนะคะ แต่เพื่อนเดินทางจากพวกเราไปอย่างสงบแล้วค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับช่วยแชร์หรือตามหา”
ขณะที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก นางสาวทัตพิชา สีหาบุญมาก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ รหัส 65
จากเหตุการณ์อุบัติภัยเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าว ทาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปด้วยความเข้มแข็ง
ด้วยความอาลัยยิ่ง
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