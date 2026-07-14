อัปเดตดราม่า น้อง ม. ฟาดกลับดราม่าบูลลี่ นศ.วิศวะ โต้ปมเงินรุ่น
หลังคู่กรณีชี้แจงไทม์ไลน์เงินจัดเลี้ยงรุ่น น้อง ม. เปิดข้อมูลอีกด้าน อ้างมีคลิปเสียง Google Meet พร้อมโต้ปมทุนการศึกษาและคดีความ
ดราม่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยดังยังไม่จบ หลังฝั่งคู่กรณีออกมาชี้แจงไทม์ไลน์เรื่องเงินจัดเลี้ยงรุ่นไปก่อนหน้านี้ ล่าสุด น้อง ม. ออกมาโต้กลับหลายประเด็น พร้อมระบุว่ามีหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งคลิปเสียงการพูดคุยผ่าน Google Meet และภาพแชต
สรุปคำชี้แจงฝั่งคู่กรณี ดราม่า นศ.วิศวะ ม.ดัง กางไทม์ไลน์เต็ม อ้างจุดแตกหักคือ “เงินจัดเลี้ยงรุ่น”
ปมเงินรุ่น มองว่าไม่เป็นธรรม
น้อง ม. ชี้แจงว่า เงินกองกลางดังกล่าวเป็นเงินสำหรับงานเลี้ยงบัณฑิต ซึ่งเธอสอบถามรุ่นพี่แล้วได้รับคำยืนยันว่าหากเรียนจบไม่ตรงรุ่น สามารถรอจ่ายตอนเรียนจบจริงได้ เธอเสนอสมทบทุน 1,000 บาท เนื่องจากยังเรียนไม่จบ แต่ระบุว่าถูกกลุ่มเพื่อนกดดันให้จ่ายรวมเป็น 3,200 บาท โดยไม่นับรวมว่าตนเคยเข้าร่วมงานเพียงในฐานะผู้ช่วยจัดสถานที่ ไม่ได้ร่วมดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใด
อ้างมีคลิปเสียงบันทึกไว้ ก่อนถูกวิจารณ์ในแชตกลุ่ม
น้อง ม. ระบุว่า ก่อนเกิดการโต้เถียงในกลุ่มแชทใหญ่ เธอถูกเชิญให้เข้าร่วมพูดคุยผ่าน Google Meet กับตัวแทนรุ่นและเพื่อนรวม 4 คน โดยประเด็นหลักเป็นการต่อว่าว่าเธอเอาเปรียบเพื่อน ซึ่งเธอยืนยันว่ามีคลิปเสียงบันทึกการสนทนาไว้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นเธอมองว่าตัวแทนรุ่นวางตัวไม่เป็นกลาง และปล่อยให้เพื่อนคนอื่นเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เธอในกลุ่มจนสุดท้ายถูกนำออกจากกลุ่มแชท
ถูกวิจารณ์ต่อเนื่องผ่าน IG Notes
น้อง ม. ระบุว่า หลังถูกนำออกจากกลุ่มแชท เธอโพสต์ข้อความระบายผ่าน IG Story โดยยืนยันว่าไม่ได้ใช้ถ้อยคำรุนแรง แต่มีกลุ่มบุคคลนำเรื่องราวของเธอไปวิจารณ์ต่อผ่าน IG Notes ซึ่งมีเพื่อนแคปภาพหน้าจอมาให้ดูเป็นหลักฐาน
โต้ปมแชทหลุด ระบุไม่ตรงกับที่เคยเห็น
จากกรณีที่ฝั่งคู่กรณีชี้แจงว่ามีการยืมโน้ตบุ๊กไปใช้แล้วลืมปิดหน้าต่างแชท จนน้อง ม. มาเห็นข้อความ เธอระบุว่าภาพแชทที่อีกฝ่ายนำมาเปิดเผยเพื่อชี้แจงนั้น ไม่ตรงกับแชทชุดที่ตนเห็นในวันเกิดเหตุ และมองว่าเป็นหลักฐานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ปฏิเสธข่าวลือเรื่องคดีความและสุขภาพ
ก่อนหน้านี้มีข้อความในโซเชียลมีเดียกล่าวหาว่าน้อง ม. สร้างเรื่องถูกบูลลี่และอ้างปัญหาสุขภาพจิตเพื่อประโยชน์ในคดีความ รวมถึงมีการเปิดเผยว่าเธอมีข้อพิพาทเรื่องหนี้สินกับบริษัทแห่งหนึ่ง น้อง ม. ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยระบุว่ามีใบรับรองแพทย์ยืนยันอาการป่วยมาก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนกรณีข้อพิพาทเรื่องเงินกับบริษัท เธอยอมรับว่ามีข้อพิพาทจริง แต่ระบุว่าข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และขณะนี้คดี “อยู่ในกระบวนการยุติธรรม” โดยมอบหมายให้ทนายความและบิดาเป็นผู้ดำเนินการแทน
ชี้แจงปมใช้ชีวิตหรูหรา
น้อง ม. ชี้แจงว่าภาพในอินสตาแกรมที่ดูเหมือนไปรับประทานอาหารราคาแพง เป็นการถ่ายรีวิวโปรโมทร้านค้าที่สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้ฟรี ส่วนภาพเที่ยวทะเลเป็นการกลับไปเยือนบ้านเกิดที่จังหวัดชลบุรี ขณะที่บัตรคอนเสิร์ตเป็นของรับจากคนรู้จักที่ปัจจุบันยุติความสัมพันธ์ไปแล้ว
ปมทุนการศึกษาและครอบครัว
น้อง ม. เล่าว่าตนทำงานส่งตัวเองเรียนและช่วยดูแลน้องอีก 2 คนมาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนปี 1 โดยได้รับทุนการศึกษา 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นทุนเยียวยาครอบครัวจำนวน 25,000 บาท หลังบิดาประสบอุบัติเหตุจนต้องผ่าตัด และครั้งที่สองเป็นทุนกิจกรรมทั่วไปจำนวน 20,000 บาท เธอระบุว่าการที่เรื่องอุบัติเหตุของบิดาถูกนำไปล้อเลียนเป็นประเด็นที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดที่สุด
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นคำชี้แจงจากฝั่งน้อง ม. ซึ่งออกมาตอบโต้หลังฝั่งคู่กรณีชี้แจงไปก่อนหน้านี้ ขณะนี้หลายประเด็นยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง ผู้อ่านจึงควรพิจารณาข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายประกอบกันก่อนสรุปความเห็น
สรุปแล้ว ต้นตอของเรื่องทั้งหมดเริ่มจากความเห็นไม่ตรงกันเรื่อง เงินจัดเลี้ยงรุ่น ระหว่างน้อง ม. กับกลุ่มเพื่อนร่วมสาขา ซึ่งมองปัญหาเรื่องจำนวนเงินและเงื่อนไขการจ่ายต่างกัน จนบานปลายกลายเป็นการโต้เถียงในกลุ่มแชตและขยายวงไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย ทั้งสองฝ่ายต่างมีข้อมูลและหลักฐานคนละชุดมายืนยันเวอร์ชันของตัวเอง ทำให้ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดทั้งหมด
ส่วนประเด็นอื่นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาระหว่างทาง เช่น คดีความส่วนตัว ทุนการศึกษา และการใช้ชีวิต ก็เป็นเรื่องที่แยกจากปมบูลลี่โดยตรง แต่ถูกนำมาเชื่อมโยงจนทำให้เรื่องดูซับซ้อนมากขึ้น ผู้อ่านจึงควรรอฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย ก่อนตัดสินว่าใครถูกใครผิด
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