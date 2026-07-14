ข่าว

ด่วน! อนุทิน สั่งดำเนินคดีเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าว แบนถาวรห้ามกลับมาเปิดอีก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 15:13 น.
ด่วน! อนุทิน สั่งดำเนินคดีเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าว แบนถาวรห้ามกลับมาเปิดอีก

หลังไฟไหม้คร่าชีวิต 30 ราย บาดเจ็บ 76 ราย นายกฯ ชี้ประตูหนีไฟถูกล็อก 2 ชั้น กทม. เตรียมทบทวนกฎหมายโซนนิ่งสถานบริการทั่วกรุงเทพฯ

ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เพิ่มเป็น 30 ราย บาดเจ็บ 76 ราย ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 กรุงเทพมหานครระบุว่าทราบอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ราย ส่วนอีก 3 ราย อยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์

อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ต้องดำเนินคดีกับเจ้าของกิจการจนถึงที่สุด แม้ตนไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรง แต่สามารถมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้ นายกฯ ยังกล่าวถึงประตูหนีไฟของร้านที่พบว่ามีการล็อกไว้ถึง 2 ชั้น เมื่อสอบถามเหตุผล ได้รับคำตอบว่าเกรงลูกค้าจะรับประทานแล้วไม่จ่ายเงิน ซึ่งอนุทินระบุว่าเป็นเหตุผลที่รับไม่ได้ พร้อมย้ำว่าเจ้าของ ผู้จัดการ และผู้ประกอบกิจการต้องถูกดำเนินคดี และสถานที่เกิดเหตุจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบกิจการสถานบันเทิงอีกต่อไป

กระทรวงมหาดไทยรายงานผลตรวจเบื้องต้นว่า พบข้อบกพร่องหลายจุดในอาคาร ทั้งวัสดุตกแต่งที่ไม่ทนไฟ ทางหนีไฟถูกปิดกั้น ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐาน และมีป้าย “ห้ามเปิด เฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่” ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้ลูกค้าขณะเกิดเหตุ ด้านสถานะทางกฎหมาย ร้านดังกล่าวมีการขายอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดดนตรี และยินยอมให้มีการเต้นรำ จึงเข้าข่าย “สถานบริการ” ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แต่ตรวจไม่พบใบอนุญาตสถานบริการ และที่ตั้งยังอยู่นอกเขตโซนนิ่งที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดสถานบริการในกรุงเทพฯ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งให้ทุกเขตจัดเจ้าหน้าที่ตรวจร้านอาหารกึ่งผับและสถานบันเทิงที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากทุกคืน หากพบความผิดปกติให้สั่งปิดปรับปรุงทันที 30 วัน พร้อมนำมาตรฐานสถานบริการ เช่น ระบบสปริงเกอร์ ทางหนีไฟ และวัสดุไม่ลามไฟ มาใช้กับร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง และจัดทำบัญชีร้านเสี่ยงส่งให้ตำรวจดำเนินการ

ทั้งฝ่ายรัฐบาลและกรุงเทพมหานครเห็นตรงกันว่ากฎหมายโซนนิ่งสถานบริการในปัจจุบันล้าสมัย ไม่ทันร้านอาหารกึ่งผับที่จดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่เปิดบริการเหมือนสถานบันเทิง อนุทินระบุว่าพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียงถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่นอกโซนนิ่งเปิดได้ถึงเที่ยงคืนและห้ามจัดมหรสพ ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อทบทวนระบบโซนนิ่งใหม่ ยังไม่มีการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายอย่างเป็นทางการ ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยังไม่มีข้อสรุปที่ยืนยันได้

สำหรับประชาชนที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ ควรสังเกตทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินของสถานที่ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง และหลีกเลี่ยงร้านที่มีการปิดกั้นทางออกหรือมีป้ายห้ามใช้ทางออกในยามฉุกเฉิน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทัตพิชา ศิษย์เก่า ม.การกีฬาแห่งชาติ เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ข่าว

อาลัย ทัตพิชา ศิษย์เก่าม.การกีฬาแห่งชาติ เหยื่อไฟไหม้ เพื่อนเศร้าตามหาข้ามคืน

2 นาที ที่แล้ว
ทีมชาติไทย อันดับโลกพุ่ง หลังทำผลงานเยี่ยม วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 วอลเลย์บอล

ทีมชาติไทย อันดับโลกพุ่ง หลังทำผลงานเยี่ยม วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026

2 นาที ที่แล้ว
สื่ออังกฤษ ตีข่าว ฟีฟ่าตั้งเปาคนโปรด เมสซี เป่าเกม อาร์เจนตินา-อังกฤษ ท่ามกลางกระแสล็อกผลบอลโลก ข่าวกีฬา

สื่ออังกฤษ ตีข่าว ฟีฟ่าตั้งเปาคนโปรด เมสซี เป่าเกม อาร์เจนตินา-อังกฤษ ท่ามกลางกระแสล็อกผลบอลโลก

3 นาที ที่แล้ว
สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน ข่าว

สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน

21 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตอึ้ง! ลีน่าจัง เดือดสวนคนเมนต์ ปมเงินเยียวยา เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ลั่นให้ก็บุญแล้ว ข่าว

ชาวเน็ตอึ้ง! ลีน่าจัง เดือดสวนคนเมนต์ ปมเงินเยียวยาเหยื่อไฟไหม้ ลั่นให้ก็บุญแล้ว

24 นาที ที่แล้ว
อัปเดตดราม่า น้อง ม. ฟาดกลับดราม่าบูลลี่ นศ.วิศวะ โต้ปมเงินรุ่น ข่าว

อัปเดตดราม่า น้อง ม. ฟาดกลับดราม่าบูลลี่ นศ.วิศวะ โต้ปมเงินรุ่น

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครม. รื้อระบบฟรีวีซ่า ยกเลิก 60 วัน ปรับเป็น 30 และ 15 วัน หวังสกัดอาชญากรรม

59 นาที ที่แล้ว
ด่วน! อนุทิน สั่งดำเนินคดีเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าว แบนถาวรห้ามกลับมาเปิดอีก ข่าว

ด่วน! อนุทิน สั่งดำเนินคดีเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าว แบนถาวรห้ามกลับมาเปิดอีก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” ชื่นชม “หมวดนัท” เป็นพลเมืองดี คอยติดตามรายงานเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเต้าหู้ จี้ตำรวจจีนสางคดีค้ามนุษย์ 20 ปีก่อน บันเทิง

น้องเต้าหู้ ผิดหวังตำรวจจีน เมินหลักฐานคดีค้ามนุษย์ เคยถูกล่วงละเมิด คิดลาโลก 6 ครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 กรกฎาคม 2569 ข่าว

ฟันธง 2 มาแน่! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 16/7/69 ใครยังไม่ซื้อลอตเตอรี่ต้องดู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” บอกไม่รู้ “หมวดนัท” แต่งทหารเต็มยศให้ข้อมูลไฟไหม้ ไม่แน่ใจผิดกฎหมายไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ไบโอไทยแถลงผลตรวจปลากระป๋องเจ้าดัง พบเป็น “ปลาหมอคางดำ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมซูฮยอนคัมแบ็กรับงานถ่ายโฆษณาในรอบ 1 ปี บันเทิงเกาหลี

งานแรก! คิมซูฮยอน หวนรับงานในรอบปี หลังคดีคลี่คลาย เอาผิดคนใช้ AI สร้างข่าวลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอนามัย ยัน &quot;ไข่สีรุ้ง&quot; มีเชื้อแบคทีเรีย เป็นเรื่องจริง แนะห้ามรับประทาน เสี่ยงติดเชื้อ ข่าว

กรมอนามัย ยัน “ไข่สีรุ้ง” มีเชื้อแบคทีเรีย เป็นเรื่องจริง แนะห้ามรับประทาน เสี่ยงติดเชื้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้แล้วคือใคร! “หมวดนัท” อดีตผู้สมัคร ส.ก. โผล่ประกบ “อนุทิน” ลงพื้นที่ตรวจไฟไหม้ลาดพร้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แกะต้นตอข่าวลือ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใครพูดเรื่อง &quot;ล็อกประตู&quot; ก่อนกลายเป็นกระแสทั่วประเทศ ข่าว

แกะต้นตอข่าวลือ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใครพูดเรื่อง “ล็อกประตู” ก่อนกลายเป็นกระแสทั่วประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิล์ม ทิฟฟานี เปิดจดหมายล่าสุด แอนนา ทีวีพูล ข่าวดารา

จดหมาย แอนนา ทีวีพูล ทำใจรับโทษนาน 15 ปี พยุงกายหยาบ รอวันเริ่มต้นชีวิตใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำใจไม่ได้! น้องอาร์ท หนุ่มกตัญญูวัย 22 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ จากบ้านทำงานหาเงินเลี้ยงแม่พิการ ข่าว

ทำใจไม่ได้! น้องอาร์ท หนุ่มกตัญญูวัย 22 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ จากบ้านทำงานหาเงินเลี้ยงแม่พิการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าลูกอม เผยนาทีหนีตาย ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยันตั้งโต๊ะจริงแต่ย้ายได้ ข่าว

แม่ค้าลูกอม เผยนาทีหนีตาย ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยันตั้งโต๊ะจริงแต่ย้ายได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI รวบ “โค้ชเจมส์ All In” อินฟลูคนดัง คาสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ต้องหาคดี Forex

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร่วมร้องเพลงคู่ “เนเน่ รอยัล” ยันเป็นคนไทย 100% ตั้งเป้าเป็นศิลปินระดับโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคำชี้แจงฝั่งคู่กรณี ดราม่า นศ.วิศวะ ม.ดัง กางไทม์ไลน์เต็ม อ้างจุดแตกหักคือ &quot;เงินจัดเลี้ยงรุ่น&quot; ข่าว

สรุปคำชี้แจงฝั่งคู่กรณี ดราม่า นศ.วิศวะ ม.ดัง กางไทม์ไลน์เต็ม อ้างจุดแตกหักคือ “เงินจัดเลี้ยงรุ่น”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรยุทธ ถามหาเหตุผล คนแห่แชร์คำทำนายหมอดูดัง หลังไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมฉับพลันบังกลาเทศดับ 51 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 51 ศพ! มรสุมถล่มบังกลาเทศ กระแสน้ำพัดโรงเรียนพังยับ ครู-นักเรียนดับสลด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 15:13 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทีมชาติไทย อันดับโลกพุ่ง หลังทำผลงานเยี่ยม วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026

ทีมชาติไทย อันดับโลกพุ่ง หลังทำผลงานเยี่ยม วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569
สื่ออังกฤษ ตีข่าว ฟีฟ่าตั้งเปาคนโปรด เมสซี เป่าเกม อาร์เจนตินา-อังกฤษ ท่ามกลางกระแสล็อกผลบอลโลก

สื่ออังกฤษ ตีข่าว ฟีฟ่าตั้งเปาคนโปรด เมสซี เป่าเกม อาร์เจนตินา-อังกฤษ ท่ามกลางกระแสล็อกผลบอลโลก

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569

ครม. รื้อระบบฟรีวีซ่า ยกเลิก 60 วัน ปรับเป็น 30 และ 15 วัน หวังสกัดอาชญากรรม

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569

“มงคลกิตติ์” ชื่นชม “หมวดนัท” เป็นพลเมืองดี คอยติดตามรายงานเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569
Back to top button