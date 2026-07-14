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ครม. รื้อระบบฟรีวีซ่า ยกเลิก 60 วัน ปรับเป็น 30 และ 15 วัน หวังสกัดอาชญากรรม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 15:34 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 15:35 น.

ครม. ทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิ 60 วัน เหลือสูงสุด 30 และ 15 วัน สกัดช่องโหว่ความมั่นคง-อาชญากรรมข้ามชาติ ปรับเกณฑ์ใหม่ครอบคลุม 65 ประเทศ

ครม.ทบทวนมาตรการฟรีวีซ่า ยกเลิกสิทธิพำนัก 60 วัน ปรับเป็น 30 และ 15 วัน แยกสิทธิรายประเทศ ลดช่องโหว่อาชญากรรม–รักษาสมดุลท่องเที่ยวและความมั่นคง

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2569 นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิการตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติม สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคง ป้องกันคนร้ายแฝงตัว และลดความซ้ำซ้อนภายใต้แนวคิด 1 ประเทศ 1 สิทธิ

สาระสำคัญของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้คือ การยกเลิกสิทธิพำนักได้ไม่เกิน 60 วัน สำหรับ 93 ประเทศและดินแดน ทั้งกลุ่มที่เข้ามาท่องเที่ยว ทำงาน หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้น รัฐบาลมองว่าระยะเวลาที่นานเกินไปอาจเป็นช่องทางให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย หรือดำเนินกิจกรรมไม่ตรงตามวัตถุประสงค์จึงปรับสิทธิใหม่ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละประเทศ โดยพิจารณาจากมิติเศรษฐกิจ ความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหลักต่างตอบแทน

มาตรการใหม่จะครอบคลุม 65 ประเทศและดินแดน แบ่งรายละเอียดสิทธิได้ดังนี้

1. สิทธิพำนักไม่เกิน 30 วัน

ครอบคลุม 59 ประเทศและดินแดน โดยเพิ่มสิทธิให้ 6 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย โครเอเชีย บัลแกเรีย ไซปรัส มอลตา และมัลดีฟส์ การปรับครั้งนี้ส่งผลให้สมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ทั้ง 27 ประเทศได้สิทธิในลักษณะเดียวกันหมด เป็นผลดีต่อการเจรจาขอวีซ่าเชงเกนให้คนไทย และการทำข้อตกลงทางเศรษฐกิจในอนาคต

2. สิทธิพำนักไม่เกิน 15 วัน

ให้สิทธิกับมอริเชียสและเซเชลส์ โดยพิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยวและมูลค่าการใช้จ่ายที่อยู่ในระดับสูง รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับบทบาทของอินเดียด้านการค้าการลงทุน ซึ่งข้อมูลระบุว่านักท่องเที่ยวอินเดียมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยที่ 7.17 วันต่อทริป

3. การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ Visa on Arrival

อนุญาตให้ทำวีซ่าหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ 3 ประเทศ คือ อาเซอร์ไบจาน เบลารุส และเซอร์เบีย พร้อมยกเลิกสิทธิ VoA ของอินเดีย เนื่องจากปรับไปใช้สิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา 15 วันแทน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 ฉบับจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 15 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาและได้รับสิทธิพำนักเดิมไปแล้วก่อนกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ สามารถอยู่ต่อได้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาเดิมที่เหลืออยู่

หน่วยงานความมั่นคงเตรียมยกระดับระบบ Thailand Digital Arrival Card (TDAC) เพื่อคัดกรองประวัติและตรวจสอบการเข้าออกของชาวต่างชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมเร่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง เพื่อติดตามการใช้สิทธิให้ตรงตามวัตถุประสงค์

รองโฆษกรัฐบาลย้ำว่า การทบทวนมาตรการครั้งนี้ไม่ได้ต้องการลดโอกาสท่องเที่ยว แต่เป็นการจัดระบบให้รัดกุม ตรวจสอบง่าย เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจกับความมั่นคงของประเทศ และป้องกันไม่ให้มีใครนำมาตรการวีซ่าไปใช้เป็นช่องทางทำผิดกฎหมาย

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ภาพจาก : thaigov

ข้อมูลจาก : thaigov

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 15:34 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 15:35 น.
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