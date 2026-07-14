“มงคลกิตติ์” ชื่นชม “หมวดนัท” เป็นพลเมืองดี คอยติดตามรายงานเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว
เต้ มงคลกิตติ์ ชื่นชม หมวดนัท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ เป็นพลเมืองดี คอยติดตามรายงานเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว ตั้งแต่ต้นจนจบ
จากดราม่าที่หลายคนสงสัยว่า “ชายที่แต่งชุดทหารเต็มยศ” ในคืนเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวคือใคร ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเขาเป็นจิตอาสา และเคยเป็น อดีตผู้สมัคร ส.ก. ในนามกลุ่ม “กรุงเทพบินได้”
ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านดับเพลิง และไม่ได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ดังกล่าว แต่กลับสามารถเดินเข้าไปอยู่ในพื้นที่ จนถูกสื่อหลายสำนักดึงตัวไปสัมภาษณ์ เดินตามติดนายกคอยให้ข้อมูลต่างๆ ในที่เกิดเหตุ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเพิ่งกลับจากงานแข่งขัน BB Gun
แต่ที่สำคัญคือ เจ้าตัวเป็นหนึ่งในต้นตอของข่าวลือที่ว่า “เจ้าของร้านไม่ยอมให้ลูกค้าออก เพราะต้องจ่ายเงินก่อน” ซึ่งต่อมาเรื่องนี้ถูกแชร์ต่อเป็นวงกว้างทั้งที่ไม่ใช่ข้อมูลจริง” ก่อนที่จะทราบในเวลาต่อมาว่าคือ หมวดนัท หรือ ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ก. เขตพญาไท ในนามกลุ่ม “กรุงเทพบินได้” นั้น
ล่าสุดนาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ ประธานกรุงเทพบินได้ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมขอชื่นชม ว่าที่ ร.ท.ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ ผู้สมัคร สก.เขต พญาไท กลุ่มกรุงเทพบินได้
ที่ได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย เข้าเผชิญเหตุเพลิงไหม้ ณ โรงเบียร์ลาดพร้าว ตั้งแต่ 23.47 น. 12/7/69 ถึง 04.15 น. 13/7/69
หมวดนัด รายงานผมตลอดผ่าน เลขาฯ แต่ผมป่วยทานยานอนหลับ จึงมิได้ลงพื้นที่คืนนั้น แต่ลงพื้นที่ช่วงสายแทน ส่วนเลขาฯ ผม ให้หมวดนัดช่วยเหลือตามหน้างานจริงเต็มที่ ตั้งแต่ตั้งแต่ 23.47 น. 12/7/69 ถึง 04.15 น.
หมวดนัด รายงานผม ตั้งแต่ เกิดเหตุ จนจบ ผมจึงขอเรียนพี่น้องประชาชนว่า หมวดนัดเป็นพลเมืองดีมาก ครับ”
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