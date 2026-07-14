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ล้ำไปอีก! นักศึกษาจีน แอบใส่แว่นตา AI เข้าห้องสอบ สแกนหาคำตอบ สุดท้ายโดนปรับตก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 19:30 น.
กลโกงยุคใหม่! นักศึกษาจีน แอบใส่แว่นตา AI โกงข้อสอบ สุดท้ายโดนปรับตก
ภาพประกอบสร้างจาก AI

กลโกงยุคใหม่! นักศึกษาจีน แอบใส่แว่นตา AI โกงข้อสอบ เพียงแค่แตะขาแว่นคำตอบก็เด้งขึ้นเลนส์ สุดท้ายโดนปรับตก มหาลัยสั่งคุมเข้ม

หลินลี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เซาท์ไชน่า กำลังนั่งสอบปลายภาค ก่อนที่กรรมการคุมสอบจะสั่งให้นักศึกษาชายที่นั่งข้าง ๆ ส่งแว่นตาและออกจากห้องสอบ หลังสังเกตเห็นว่าแว่นตากรอบดำหนากว่าปกติและเลนส์มีแสงสีเขียวสะท้อนออกมาเป็นระยะ ขณะที่วิทยาลัยระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยออกประกาศในวันเดียวกันว่า ตรวจพบและดำเนินการกับผู้เข้าสอบที่ลักลอบนำแว่นตาอัจฉริยะเข้าห้องสอบเพื่อทุจริตหลายราย

อุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้คือแว่นตาอัจฉริยะแบรนด์หนึ่ง ราคาประมาณ 3,000 หยวน (ประมาณ 14,800 บาท) เปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา รองรับโมเดล AI ทั้ง Tongyi Qianwen, DeepSeek, Doubao และ Zhipu โดยผู้ใช้เพียงแตะที่ขาแว่นเบา ๆ แว่นก็จะถ่ายภาพข้อสอบและค้นหาคำตอบให้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องสั่งงานด้วยเสียง คำตอบจะปรากฏบนเลนส์เป็นตัวอักษรสีเขียว

หลิวหราน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ ยอมรับว่าเคยใช้แว่นตาแบรนด์ดังกล่าวในการใช้ทุจริตสอบปลายภาคหลายวิชา โดยปิดไฟแจ้งเตือนที่ขาแว่นด้วยสติกเกอร์กันแสงราคาไม่กี่หยวน ส่วนแสงที่รั่วออกจากเลนส์ก็ใช้เส้นผมบัง พร้อมหลีกเลี่ยงการสบตากับกรรมการคุมสอบ

แว่นตาแบรนด์นี้ไม่ได้มีแค่ขายเท่านั้น แต่ยังมีบริการให้เช่าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วย ในราคาประมาณ 200 หยวน (ประมาณ 980 บาท) ต่อ 3 วัน ผู้สื่อข่าวได้สวมรอยเป็นนักศึกษาไปเช่าแว่นตาดังกล่าว พ่อค้าส่งคู่มือครบครัน พร้อมแนะนำวิธีตั้งค่าโหมดปิดเสียง หรี่แสงสว่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยจากกรรมการ และยังมีแหวนอัจฉริยะที่ใช้ปิดหน้าจอบนเลนส์ได้ในปุ่มเดียวหากเกรงถูกจับ

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง (HKUST) นำแว่นตาแบรนด์ดังกล่าวมาพัฒนาต่อเชื่อมกับโมเดล GPT-5.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการสอบจริง โดยผู้สวมใส่ลอกคำตอบตามที่ปรากฏบนเลนส์ สามารถทำข้อสอบเสร็จภายใน 30 นาที ได้คะแนนมากถึง 92.5 คะแนน อย่างไรก็ตาม AI มีข้อจำกัดด้านความแม่นยำ โดยทำได้ดีในวิชาภาษาอังกฤษ แต่ผลลัพธ์ไม่น่าพอใจเมื่อเจอข้อสอบคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ที่ซับซ้อน

การทุจริตด้วยแว่นตาอัจฉริยะนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงมหาวิทยาลัยเดียว แต่เกิดขึ้นในมณฑลหูเป่ย เหอหนาน และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วจีน หลังเกิดเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เซาท์ไชน่ากำหนดให้นักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที และใช้เครื่องสแกนตรวจค้นร่างกายอย่างละเอียด นักศึกษาที่สวมแว่นตากรอบหนาสีดำก็ต้องถอดแว่นให้กรรมการตรวจสอบซ้ำด้วย

ที่มา: inewsweek

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 19:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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