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สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 16:13 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 16:13 น.
สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน

สาวผวา ถูกสตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน ลั่นไม่เคยให้ความหวัง วอนสังคมหยุดโทษเหยื่อ

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียล เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดผวาที่ต้องเผชิญกับสตอล์กเกอร์ คอยติดตามคุกคามชีวิตส่วนตัวอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 5 ปี โดยเริ่มจากการส่งพัสดุมาให้ ก่อนการคุกคามจะเริ่มแย่ขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นพยายามเปิดประตูบ้านเพื่อเข้ามาภายในบ้านของสาวคนดังกล่าว และเกิดความไม่ปลอดภัย แม้จะเข้าแจ้งความแล้ว แต่ผู้ชายปริศนารายนี้ก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าว ซ้ำคนในสังคมยังโทษเหยื่อโดยชอบถามว่า “เคยไปให้ความหวังเขาหรือเปล่า เคยพูดคุยกับเขาไหม ถึงได้เจอแบบนี้” วันนี้เธอจึงขอใช้พื้นที่สื่อในการออกมาปกป้องตัวเอง

คุณนีน สาวเจ้าของเรื่อง เล่าว่า “ตั้งแต่ปี 2564–2569 นีนถูกบุคคลหนึ่งคุกคามและก้าวก่ายชีวิตอย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นพยายามบุกรุกเข้ามาในบ้านเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทางนีนได้แจ้งความและดำเนินการตามกฎหมายแล้ว แต่พฤติกรรมดังกล่าวยังไม่ยุติ ขอชี้แจงว่า นีนไม่เคยรู้จัก ไม่เคยพูดคุย และไม่เคยมีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบุคคลดังกล่าว

1.)พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บุคคลดังกล่าวค้นหาที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนตัวของนีน เริ่มแรกคือมีการส่งของมาที่บ้าน ส่งจดหมาย ซึ่งแน่นอนว่านีนทิ้งทั้งหมด แต่ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานค่ะ รวมทั้งส่งข้อความจำนวนมาก และมีหลายข้อความที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศ (sexual harassment) ในระยะเวลา 5 ปี นีนตอบข้อความบุคคลดังกล่าว 1 ครั้งเพื่อขอให้หยุดพฤติกรรมการส่งของมาที่บ้านนีน

2.)การบุกรุกและการติดตาม ในระยะเวลาที่กล่าวมา บุคคลคนนี้มีพฤติกรรมวนกลับมาเป็นระยะ ๆ ปรากฏตัวมาแล้วก็หายไปพักหนึ่ง (ผ่านการส่งของ หรือ ส่งข้อความ) ก่อนจะกลับมาอีก จนหลายครั้งนีนคิดว่าเขาคงเลิกไปแล้ว แต่ทุกอย่างเริ่มหนักขึ้น ในปี 2568 คือเริ่มมีการเข้ามาภายในหมู่บ้านหลายครั้งโดยอ้างกับรปภ.ว่ารู้จักนีนบ้าง รู้จักครอบครัวนีนบ้าง

จนหนักที่สุดช่วงต้นปี 2569 ที่ผ่านมา มีความพยายามบุกรุกเข้ามาในบ้านนีน นั่ง Grab เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเปิดประตูจะเข้าบ้านนีน แต่โชคดีที่ประตูล็อกไว้และมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ได้

ซึ่งแม้จะมีการแจ้งความและมีการดำเนินการตามกฎหมายแล้ว พฤติกรรมคุกคามก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ยังมีการส่งข้อความหานีน ส่งข้อความหาผู้จัดการนีน หรือโทรมาหาคนใกล้ตัว และที่นีนเครียดมากคือ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา บุคคลดังกล่าวยังเดินทางมาที่ร้านโยเกิร์ตที่นีนเพิ่งเปิด มาแสดงตัวเป็นลูกค้า และสอบถามถึงนีนกับพนักงานหน้าร้าน ซึ่งทำให้นีนกังวลใจและกลัว ในการจะเข้าร้านตัวเอง เนื่องจากร้านตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะและเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้บริการได้

3.)เหตุผลที่ออกมาโพสต์ อีกสิ่งที่น่าผิดหวังสำหรับนีนคือการที่ผู้เสียหายมักถูกถามว่า “เคยคุยกับเขาหรือเปล่า”, “ไปให้ความหวังเขาไหม” และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าผิดหวังที่สุด คือการที่สังคมพยายามทำให้เรื่องนี้ดูเป็นเรื่องปกติ เช่น มีคนใกล้ตัวนีนมองว่าเป็นเรื่องที่ผู้หญิง หรือ บุคคลสาธารณะต้องเจอ ทั้งที่ความจริงแล้ว การถูกติดตาม การถูกคุกคาม และการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว ไม่ควรเป็นเรื่องปกติสำหรับใครทั้งนั้น

และที่ออกมาเขียนวันนี้ ไม่ใช่เพื่อทำร้ายหรือประจานใคร แต่เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความเงียบไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น วันนี้นีนรู้สึกต้องการปกป้องตัวเอง และบันทึกไว้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน หากพบเห็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ รบกวนแจ้งนีนได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน-1

ล่าสุด คุณนีน มีความเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้ง โดยได้เปิดเผยหน้าแชตอันล่าสุดที่สตอล์กเกอร์คนนี้เพิ่งทักมาหาเธอแบบสด ๆ ร้อน พร้อมชี้แจงสาเหตุที่ตนต้องออกมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวลงโซเชียล ระบุว่า “จากกรณีที่นีนออกมาเล่าถึงการถูกติดตามและคุกคามมาเป็นเวลาหลายปี ขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า

– ก่อนหน้านี้มีการลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
– มีการแจ้งความกรณีบุกรุก และมีการออกหมายเรียกไปแล้ว 1 ครั้ง
– แม้จะมีการแจ้งความและออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างเปิดเผยแล้ว ขณะนี้ยังคงมีการติดต่อและส่งข้อความเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว ความรู้สึกปลอดภัย และการใช้ชีวิตประจำวันของนีน***

นีนต้องการให้ทุกคนทราบว่าปัญหานี้ยังไม่ยุติลง แม้จะมีการแจ้งความและมีการออกหมายเรียกไปแล้วก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม จากนี้ไป นีนจะดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมในส่วนของข้อความที่เข้าข่ายการคุกคาม รวมถึงพฤติกรรมการติดตามและรบกวนชีวิตส่วนตัวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณทุกคนมาก ๆ เลยค่ะที่เป็นห่วงและให้คำแนะนำ โดยเฉพาะเรื่องการปรึกษาทนายและการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของตัวเอง ซึ่งนีนกำลังดำเนินการอยู่ค่ะ

ตอนนี้หลายคนอาจทราบแล้วว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใคร หากมีใครรู้จัก เป็นเพื่อน หรือเป็นญาติของบุคคลนี้ รบกวนช่วยตักเตือนและดูแลกันด้วย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นค่ะ

หมายเหตุ ภาพข้อความทั้งหมดที่แนบในโพสต์นี้ เป็นข้อความที่บุคคลดังกล่าวยังคงส่งเข้ามาภายในช่วงเวลาเพียง 1-2 วันที่ผ่านมา (เมื่อวานถึงวันนี้)”

สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน-2

สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน-3 สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน-4 สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน-5 สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน-6 สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน-7 สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน-8 สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน-9 สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน-10

สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน-11

สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน-12 สาวผวา สตอล์กเกอร์ตามคุกคามนาน 5 ปี แจ้งความแล้วยังไม่หยุด หนักสุดพยายามปีนเข้าบ้าน-13

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อ้างอิงจาก : FB Chatchaya Samroengraja

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 16:13 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 16:13 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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