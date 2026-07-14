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ด่วน! ไบโอไทยแถลงผลตรวจปลากระป๋องเจ้าดัง พบเป็น “ปลาหมอคางดำ”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 14:29 น.
มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย)

ไบโอไทยเผยผลตรวจ DNA ปลาซาร์ดีนซอสมะเขือเทศ 2 ยี่ห้อดัง พบยี่ห้อหนึ่งเป็นปลาหมอคางดำ อีกยี่ห้อเป็นปลานิล ต่างจากที่ รมช.เกษตรฯ เคยแถลง

วันนี้ที่ห้องแถลงข่าวรัฐสภา มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย : BioThai Foundation) แถลงผลตรวจวิเคราะห์ปลากระป๋องยี่ห้อดังที่ตกเป็นข่าวดังเมื่อสองเดือนก่อน หลังประชาชนพบว่าปลากระป๋องที่ระบุบนฉลากว่าเป็นปลาแมคเคอเรลหรือปลาซาร์ดีน แต่เมื่อเปิดออกมากลับมีลักษณะคล้ายปลานิลหรือปลาหมอคางดำ

ย้อนไปเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้าตรวจค้นและอายัดปลากระป๋องจากโรงงานที่ถูกร้องเรียนกว่า 12,000 กระป๋อง ก่อนส่งตัวอย่างให้กรมประมงตรวจสอบ ต่อมาวันที่ 6 พฤษภาคม นายวัชระพงศ์ ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่าผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ของกรมประมงพบว่าเป็น “ปลานิล” โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดวิธีการตรวจสอบต่อสาธารณะ

ด้วยความไม่ชัดเจนของกระบวนการตรวจสอบดังกล่าว ทำให้ประชาชนและสื่อบางส่วน รวมถึงนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ติดตามประเด็นปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่อง ได้ประสานให้ไบโอไทยตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างคู่ขนานอีกทางหนึ่ง

ไบโอไทยระบุว่าได้ส่งตัวอย่างไปตรวจที่ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย)

ไบโอไทยระบุว่าได้ส่งตัวอย่างไปตรวจที่ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้วิธีสกัดดีเอ็นเอ เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม และวิเคราะห์ลำดับเบสด้วยเทคนิค Sanger Sequencing ผ่านเครื่องหมายพันธุกรรม Mini16S และ UniCOI เทียบกับฐานข้อมูล GenBank ของ NCBI ผลตรวจพบว่า ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ “ตราดอกตันหยง” ของบริษัทศรีรุ้งงามฟู้ดส์ จำกัด คือปลาหมอคางดำ (Sarotherodon melanotheron) ซึ่งเป็นผลที่แตกต่างจากคำแถลงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเป็นปลานิล

ไบโอไทยเผยผลตรวจ DNA ปลาซาร์ดีนซอสมะเขือเทศ 2 ยี่ห้อดัง
มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย)

นอกจากตัวอย่างเดิม ไบโอไทยยังตรวจสอบปลากระป๋องยี่ห้ออื่นเพิ่มเติมอีก 1 ตัวอย่างที่ยังไม่เคยมีการตรวจมาก่อน คือปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ “ตราปิ่นทอง” น้ำหนักสุทธิ 425 กรัม ของบริษัทสุรใจฟู้ดส์อินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผลตรวจพบว่าเป็นปลานิล ไม่ใช่ปลาซาร์ดีนตามที่ระบุบนฉลาก

เนื่องจากผลตรวจของไบโอไทยขัดแย้งกับคำแถลงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกรณีของยี่ห้อ “ตราดอกตันหยง” ไบโอไทยจึงเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง และ อย. ชี้แจงวิธีการตรวจสอบที่ผ่านมาต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ

ผลตรวจของไบโอไทยขัดแย้งกับคำแถลงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกรณีของยี่ห้อ &quot;ตราดอกตันหยง&quot; ไบโอไทยจึงเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง และ อย. ชี้แจงวิธีการตรวจสอบที่ผ่านมาต่อสาธารณะ
มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย)

สำหรับผู้บริโภคที่กังวลเรื่องความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง ควรติดตามการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ ทั้งนี้ ผลตรวจทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันยังต้องรอการชี้แจงเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 14:29 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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