ด่วน! ไบโอไทยแถลงผลตรวจปลากระป๋องเจ้าดัง พบเป็น “ปลาหมอคางดำ”
ไบโอไทยเผยผลตรวจ DNA ปลาซาร์ดีนซอสมะเขือเทศ 2 ยี่ห้อดัง พบยี่ห้อหนึ่งเป็นปลาหมอคางดำ อีกยี่ห้อเป็นปลานิล ต่างจากที่ รมช.เกษตรฯ เคยแถลง
วันนี้ที่ห้องแถลงข่าวรัฐสภา มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย : BioThai Foundation) แถลงผลตรวจวิเคราะห์ปลากระป๋องยี่ห้อดังที่ตกเป็นข่าวดังเมื่อสองเดือนก่อน หลังประชาชนพบว่าปลากระป๋องที่ระบุบนฉลากว่าเป็นปลาแมคเคอเรลหรือปลาซาร์ดีน แต่เมื่อเปิดออกมากลับมีลักษณะคล้ายปลานิลหรือปลาหมอคางดำ
ย้อนไปเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้าตรวจค้นและอายัดปลากระป๋องจากโรงงานที่ถูกร้องเรียนกว่า 12,000 กระป๋อง ก่อนส่งตัวอย่างให้กรมประมงตรวจสอบ ต่อมาวันที่ 6 พฤษภาคม นายวัชระพงศ์ ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่าผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ของกรมประมงพบว่าเป็น “ปลานิล” โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดวิธีการตรวจสอบต่อสาธารณะ
ด้วยความไม่ชัดเจนของกระบวนการตรวจสอบดังกล่าว ทำให้ประชาชนและสื่อบางส่วน รวมถึงนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ติดตามประเด็นปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่อง ได้ประสานให้ไบโอไทยตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างคู่ขนานอีกทางหนึ่ง
ไบโอไทยระบุว่าได้ส่งตัวอย่างไปตรวจที่ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้วิธีสกัดดีเอ็นเอ เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม และวิเคราะห์ลำดับเบสด้วยเทคนิค Sanger Sequencing ผ่านเครื่องหมายพันธุกรรม Mini16S และ UniCOI เทียบกับฐานข้อมูล GenBank ของ NCBI ผลตรวจพบว่า ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ “ตราดอกตันหยง” ของบริษัทศรีรุ้งงามฟู้ดส์ จำกัด คือปลาหมอคางดำ (Sarotherodon melanotheron) ซึ่งเป็นผลที่แตกต่างจากคำแถลงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเป็นปลานิล
นอกจากตัวอย่างเดิม ไบโอไทยยังตรวจสอบปลากระป๋องยี่ห้ออื่นเพิ่มเติมอีก 1 ตัวอย่างที่ยังไม่เคยมีการตรวจมาก่อน คือปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ “ตราปิ่นทอง” น้ำหนักสุทธิ 425 กรัม ของบริษัทสุรใจฟู้ดส์อินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผลตรวจพบว่าเป็นปลานิล ไม่ใช่ปลาซาร์ดีนตามที่ระบุบนฉลาก
เนื่องจากผลตรวจของไบโอไทยขัดแย้งกับคำแถลงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกรณีของยี่ห้อ “ตราดอกตันหยง” ไบโอไทยจึงเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง และ อย. ชี้แจงวิธีการตรวจสอบที่ผ่านมาต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ
สำหรับผู้บริโภคที่กังวลเรื่องความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง ควรติดตามการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ ทั้งนี้ ผลตรวจทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันยังต้องรอการชี้แจงเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) แถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าวรัฐสภา
- เฟซบุ๊ก BIOTHAI
- เอกสารประกอบการแถลง (BIOTHAI)
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