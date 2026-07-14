ข่าวการเมือง

“อนุทิน” บอกไม่รู้ “หมวดนัท” แต่งทหารเต็มยศให้ข้อมูลไฟไหม้ ไม่แน่ใจผิดกฎหมายไหม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 14:36 น.
ขอบคุณภาพจาก : ซ้อเปา

อนุทิน บอกไม่รู้ หมวดนัท ชายแต่งทหารเต็มยศให้ข้อมูลไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ไม่แน่ใจผิดกฎหมายไหม ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลประโยชน์ก็โอเค

จากกรณีที่เพจ ซ้อเปา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเกี่ยวกับชายใส่ชุดทหารเต็มยศที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ และเดินประกบนายอนุทิน ชาญวีรกูล ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ว่า “ใครเนี่ย? ”หนุ่มมั่วบ้านงาน“ เดินแจกแกงหม้อเบ้อเร่อ…

จากดราม่าที่หลายคนสงสัยว่า “ชายที่แต่งชุดทหารเต็มยศ” ในคืนเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวคือใคร ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเขาเป็นจิตอาสา และเคยเป็น อดีตผู้สมัคร ส.ก. ในนามกลุ่ม “กรุงเทพบินได้”

ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านดับเพลิง และไม่ได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ดังกล่าว แต่กลับสามารถเดินเข้าไปอยู่ในพื้นที่ จนถูกสื่อหลายสำนักดึงตัวไปสัมภาษณ์ เดินตามติดนายกคอยให้ข้อมูลต่างๆ ในที่เกิดเหตุ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเพิ่งกลับจากงานแข่งขัน BB Gun

แต่ที่สำคัญคือ เจ้าตัวเป็นหนึ่งในต้นตอของข่าวลือที่ว่า “เจ้าของร้านไม่ยอมให้ลูกค้าออก เพราะต้องจ่ายเงินก่อน” ซึ่งต่อมาเรื่องนี้ถูกแชร์ต่อเป็นวงกว้างทั้งที่ไม่ใช่ข้อมูลจริง” นั้น

ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าวกับนายอนุทินว่า ในที่เกิดเหตุ มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอยู่เต็มไปหมด ตนไม่ได้เห็น แต่เขามาอยู่ข้างๆ และมาให้ข้อมูล โดยเฉพาะกับผู้สื่อข่าว พร้อมย้อนถามว่ามาให้ข้อมูลในฐานะอะไร ใช่เจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ ซึ่งตนก็ไม่รู้ แต่ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญ (expert) มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตนก็โอเค แต่ผิดกฎหมายหรือไม่ตนไม่รู้ และการแต่งเครื่องแบบ มีพ.ร.บ.รองรับหรือไม่ ตนก็ไม่ได้เห็น

ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าบุคคลดังกล่าวคือ “หมวดนัท” หรือ ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ก. เขตพญาไท ในนามกลุ่ม “กรุงเทพบินได้”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 14:36 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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