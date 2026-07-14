ฟันธง 2 มาแน่! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 16/7/69 ใครยังไม่ซื้อลอตเตอรี่ต้องดู
ฟันธง 2 มาแน่! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวดหวยออกวันพฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2569 ใครยังไม่ซื้อลอตเตอรี่ต้องดู เลขสวยน่าลุ้น
โค้งสุดท้ายก่อนการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 บรรดานักเสี่ยงโชคทั่วประเทศต่างตื่นตัวกันอย่างมาก เมื่อเจ้าแม่ใบ้หวยชื่อดังอย่าง เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ได้ออกมาเปิดเผยแนวทางเลขเด็ดงวดนี้ 16/7/69 มาให้เรียบร้อย เพื่อให้แฟนคลับและผู้ติดตามได้นำไปลุ้นโชคใหญ่ในช่วงกลางเดือนนี้
สำหรับชุดเลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 ก.ค. 69 ยังคงชัดเจนและครบจบในรอบเดียวทั้งเลขท้าย 2 ตัว รวมถึงเลขท้าย 3 ตัวตรง ซึ่งงวดกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เจ๊นุ๊ก ฟันธงเลขเด่น 2 ในส่วนเลขท้ายก็น่าสนใจเช่นเคย ดังนี้
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16/7/69
- เลขเด่น : 2
- เลขท้าย 2 ตัว : 20 – 21 – 24 – 25 – 27
- เลขท้าย 3 ตัว : 623
ใครที่กำลังมองหาเลขเด็ดในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่กองสลากจะเริ่มหมุนวงล้อในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 สามารถนำชุดตัวเลขจาก เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้เลย ขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับทรัพย์ก้อนโตรับกลางเดือนกรกฎาคมนี้ (16 7 69)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คอหวยตาวาว! แม่น้ำหนึ่ง โชว์ลอตเตอรี่เลขเด็ด 5 ชุด เลขท้ายตรงกันเป๊ะ ส่องด่วนก่อนอั้น
- จดด่วน! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 กรกฎาคม 69 เลขสวยเข้าตาเซียน
- เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16 ก.ค. 69 ฟันธงเลขวิ่งบน-ล่าง คอหวยแห่จดด่วน
อ้างอิงจาก : FB เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 999
ติดตาม The Thaiger บน Google News: