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ฟันธง 2 มาแน่! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 16/7/69 ใครยังไม่ซื้อลอตเตอรี่ต้องดู

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 14:38 น.
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 กรกฎาคม 2569

ฟันธง 2 มาแน่! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวดหวยออกวันพฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2569 ใครยังไม่ซื้อลอตเตอรี่ต้องดู เลขสวยน่าลุ้น

โค้งสุดท้ายก่อนการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 บรรดานักเสี่ยงโชคทั่วประเทศต่างตื่นตัวกันอย่างมาก เมื่อเจ้าแม่ใบ้หวยชื่อดังอย่าง เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ได้ออกมาเปิดเผยแนวทางเลขเด็ดงวดนี้ 16/7/69 มาให้เรียบร้อย เพื่อให้แฟนคลับและผู้ติดตามได้นำไปลุ้นโชคใหญ่ในช่วงกลางเดือนนี้

สำหรับชุดเลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 ก.ค. 69 ยังคงชัดเจนและครบจบในรอบเดียวทั้งเลขท้าย 2 ตัว รวมถึงเลขท้าย 3 ตัวตรง ซึ่งงวดกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เจ๊นุ๊ก ฟันธงเลขเด่น 2 ในส่วนเลขท้ายก็น่าสนใจเช่นเคย ดังนี้

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16/7/69

  • เลขเด่น : 2
  • เลขท้าย 2 ตัว : 20 – 21 – 24 – 25 – 27
  • เลขท้าย 3 ตัว : 623

ใครที่กำลังมองหาเลขเด็ดในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่กองสลากจะเริ่มหมุนวงล้อในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 สามารถนำชุดตัวเลขจาก เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้เลย ขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับทรัพย์ก้อนโตรับกลางเดือนกรกฎาคมนี้ (16 7 69)

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 7 69

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อ้างอิงจาก : FB เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 999

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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