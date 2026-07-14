น้องเต้าหู้ ผิดหวังตำรวจจีน เมินหลักฐานคดีค้ามนุษย์ เคยถูกล่วงละเมิด คิดลาโลก 6 ครั้ง
น้องเต้าหู้ อินฟลูสาวฯ จีน ผิดหวังตำรวจจีน หลังคดีค้ามนุษย์เมื่อ 20 ปีก่อนไม่คืบหน้า ชี้เจ้าหน้าที่เพิกเฉยพยาน-หลักฐานสำคัญ ร้องนำตัวคนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
จากกรณี น้องเต้าหู้ อินฟลูสาวชาวจีนเจ้าของเพจ Aurora Aurora มีผู้ติดตามกว่า 1.5 ล้านคนโด่งดังจากการทำคลิปสั่งอาหารพูดภาษาไทยว่า ‘เอาตู้วหู้ว’ (เอาเต้าหู้) จนกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียล ก่อนที่เธอจะออกมาทำคลิปเล่าเรื่องราวที่เป็นแผลใจในอดีตมานานกว่า 20 ปี ตอนเด็กวัยประมาณ 4-5 ขวบ ตนถูกลักพาตัวออกจากครอบครัว ซ้ำยังโดนใช้งานหนัก ถูกทำร้ายร่างกาย ด่าทอหลายครั้ง รวมทั้งถูกพ่อบุญธรรมลวนลามแต่ไม่กล้าบอกใคร พยายามจบชีวิต 6 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
ในเวลาต่อมาเธอตั้งใจเรียนและทำงานเก็บเงินก่อนย้ายมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย
ย้อนกลับไปปีก่อนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 น้องเต้าหู้อัปเดตเพิ่มเติมว่าคดีผู้ค้ามนุษย์ของคนที่ลักพาตัวเธอถูกยื่นโดยทีมตำรวจอาชญากรรมแล้ว และอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
ล่าสุด น้องเต้าหู้ โพสต์ข้อความล่าสุดถึงคดีผู้ค้ามนุษย์ที่เคยยื่นเรื่องไป ระบุว่า “ขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องรู้สึกไม่สบายใจ แต่ครั้งนี้ฉันเก็บไว้ไม่ไหวจริง ๆ ค่ะ）ฉันเป็นผู้เสียหายที่ถูกลักพาตัวและค้ามนุษย์ในประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายน ปี 2004 ช่วงเวลาที่ฉันถูกลักพาตัวตรงกับช่วงเวลาเดียวกับ ‘คดีเหมยอี๋’ ซึ่งเป็นหนึ่งในคดีลักพาตัวและค้ามนุษย์เด็กที่สังคมจีนให้ความสนใจมากที่สุด โดยเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการค้ามนุษย์เด็กที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ฉันไม่เคยหยุดตามหาความจริง
ฉันรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อการดำเนินคดีของกองสืบสวนคดีอาญา สถานีตำรวจสาขาฮวาตู เมืองกว่างโจว รวมถึงตำรวจผู้รับผิดชอบคดีและหัวหน้าชุดสืบสวน นามสกุล ‘ปี้’ ในความเห็นของฉัน ระหว่างการดำเนินคดีมีลักษณะของการเพิกเฉยต่อหน้าที่และการไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม หลังจากรับคดีแล้ว พยานสำคัญ พยานหลักฐานสำคัญ และเบาะแสต่าง ๆ ที่ฉันแจ้งไว้ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน อีกทั้งบุคคลที่ฉันเห็นว่าเกี่ยวข้องกับคดีก็ไม่ได้รับการสืบสวนเพิ่มเติม
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เฝ้ารอความยุติธรรมมานานกว่า 20 ปี ฉันได้ติดต่อหน่วยงานตำรวจที่รับผิดชอบคดีหลายครั้งเพื่อสอบถามความคืบหน้า แต่ไม่เคยได้รับคำตอบที่ทำให้ฉันเชื่อมั่นว่าสิทธิอันชอบธรรมของฉันได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ
การรอคอยยาวนานกว่าสองทศวรรษทำให้ฉันรู้สึกผิดหวังอย่างมากต่อการดำเนินงานของตำรวจสาขาฮวาตู เมืองกว่างโจว ฉันหวังเพียงว่าคดีนี้จะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้าน เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการลักพาตัว การค้ามนุษย์ และการรับซื้อเด็ก ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย และเพื่อคืนความจริงและความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคน”
ข้อมูลจาก : Aurora Aurora
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