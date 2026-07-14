บันเทิงเกาหลี

งานแรก! คิมซูฮยอน หวนรับงานในรอบปี หลังคดีคลี่คลาย เอาผิดคนใช้ AI สร้างข่าวลือ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 14:16 น.
คิมซูฮยอนคัมแบ็กรับงานถ่ายโฆษณาในรอบ 1 ปี

คิมซูฮยอน คัมแบ็กรับงานถ่ายโฆษณาในรอบ 1 ปี หลังตำรวจฟันข้อหาคนปล่อยข่าวลือใช้ AI ปลอมหลักฐาน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า คิมซูฮยอน (Kim Soo hyun) กลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้ง ต้นสังกัด Gold Medalist แจ้งว่าเขาจะถ่ายทำโฆษณาในฐานะพรีเซนเตอร์ให้กับ BENCH แบรนด์แฟชั่นจากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งถ่ายทำที่ประเทศเกาหลีใต้วันนี้ (14 กรกฎาคม 2569) ถือเป็นการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการในรอบ 1 ปี

ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว มีข้อกล่าวหาว่าคิมซูฮยอนคบหากับ คิมแซรน นักแสดงสาวผู้ล่วงลับ ตั้งแต่เธอยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทีมงานของคิมซูฮยอนยอมรับว่าเคยคบหากันจริง แต่เริ่มพูดคุยกันหลังจากฝ่ายหญิงโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว

ทีมงานได้แจ้งความเอาผิดครอบครัวของคิมแซรนและผู้เกี่ยวข้องในข้อหาหมิ่นประมาท ต้นสังกัดชี้แจงเมื่อเดือนพฤษภาคมว่า บุคคลที่สามปลอมแปลงแชต KakaoTalk และใช้ AI ดัดแปลงเสียงของผู้เสียชีวิต

ขณะที่ตำรวจสั่งฟ้องผู้ปล่อยข่าวลือคนแรกโดยไม่ควบคุมตัว แจ้งข้อหาทำผิด พ.ร.บ. เครือข่ายข้อมูลและการสื่อสาร (หมิ่นประมาท) กฎหมายการสะกดรอยตาม กฎหมายความรุนแรงทางเพศ (เผยแพร่และข่มขู่ด้วยภาพถ่าย) รวมถึงข้อหาข่มขู่ การสั่งฟ้องครั้งนี้ช่วยเคลียร์ชื่อเสียงให้คิมซูฮยอนได้อย่างสมบูรณ์

ก่อนหน้านี้กระแสข่าวที่เกิดขึ้นทำให้แบรนด์ต่าง ๆ ฟ้องเรียกค่าเสียหายรวม 1 หมื่นล้านวอน อ้างว่าข่าวลือทำลายภาพลักษณ์แบรนด์

ส่วนผลงานการแสดง แฟนคลับกำลังรอลุ้นซีรีส์ Knock Off ทาง Disney+ เดิมทีทีมงานวางแผนออนแอร์ช่วงฤดูร้อนปีที่แล้ว แต่ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากปัญหาข่าวลือ ตอนนี้ทีมงานกำลังจัดตารางเวลาออกอากาศใหม่ แฟน ๆ ต้องรอติดตามว่าคิมซูฮยอนจะได้กลับมาพบผู้ชมผ่านผลงานชิ้นนี้เมื่อใด

คิมซูฮยอน
ภาพจาก Instagram : soohyun_k216
คิมซูฮยอน
ภาพจาก Instagram : soohyun_k216

ข้อมูลจาก : starnewskorea และ chosun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 14:16 น.
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