แกะต้นตอข่าวลือ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใครพูดเรื่อง “ล็อกประตู” ก่อนกลายเป็นกระแสทั่วประเทศ
ไล่เส้นทางคำให้การจากกู้ภัยจริงในที่เกิดเหตุ สู่คำพูดของชายชุดทหารที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ จนบิดเบือนเป็นข่าวลือล็อกประตูขังลูกค้า
หนึ่งในประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว คือข่าวลือที่ว่า “เจ้าของร้านไม่ยอมให้ลูกค้าออก เพราะกลัวหนีไม่จ่ายเงิน” ซึ่งแชร์กันกระหึ่มโซเชียลจนหลายคนเข้าใจว่าเป็นการกระทำโดยเจตนา แต่เมื่อไล่เรียงเส้นทางข้อมูลอย่างละเอียด จะพบว่าความจริงมีความซับซ้อนกว่านั้น และจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดจากคำพูดของชายคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านใดเลย
จุดเริ่มต้นที่แท้จริง คำให้การของกู้ภัยในที่เกิดเหตุ
ย้อนกลับไปเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ขณะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พานายกฯ ไปดูบริเวณห้องน้ำของร้าน พร้อมอธิบายว่าจุดนั้นไม่มีป้ายทางหนีไฟ เนื่องจากทางร้านกังวลว่าลูกค้าที่เมาแล้วอาจใช้ประตูนี้หลบหนีโดยไม่จ่ายเงิน และยังพบว่าประตูดังกล่าวลงกลอนล็อกไว้สองตัว
กู้ภัยเล่าให้ “อนุทิน” ประตูหนีไฟลงกลอนล็อคสองตัว กลัวลูกค้าเมาเสร็จหนีไม่จ่ายตังค์
นี่คือข้อมูลชุดแรกที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นประตู โดยมาจากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติงานจริงในที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นการอธิบายสภาพทางกายภาพที่พบ ไม่ใช่การกล่าวหาว่าเป็นการกระทำเพื่อขังคนไว้โดยเจตนา
จุดเปลี่ยน ชายชุดทหารที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ต่อมาในคืนเกิดเหตุและวันถัดมา มีชายคนหนึ่งแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารเต็มยศ เดินตามประกบนายอนุทินขณะลงพื้นที่ และให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสำนักในฐานะผู้ที่ดูเหมือนมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ ภายหลังมีการตรวจสอบพบว่าเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านดับเพลิง และไม่ได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในที่เกิดเหตุแต่อย่างใด แต่กลับสามารถเดินเข้าไปอยู่ในพื้นที่ได้ โดยตัวตนที่แท้จริงคือจิตอาสาและอดีตผู้สมัคร ส.ก. ในนามกลุ่มการเมืองท้องถิ่นกลุ่มหนึ่ง
จุดสำคัญที่เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเปิดโปงคือ ชายคนนี้เป็นหนึ่งในต้นตอของข่าวลือที่ว่า “เจ้าของร้านไม่ยอมให้ลูกค้าออก เพราะต้องจ่ายเงินก่อน” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนน้ำเสียงจากคำอธิบายเชิงข้อเท็จจริงของกู้ภัย (ไม่มีป้ายเพราะกลัวลูกค้าหนี) ไปเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงกว่าเดิม (ร้านล็อกประตูไม่ให้ลูกค้าออก) ทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะยืนยันเจตนาของทางร้านได้เลย
ทำไมคำพูดนี้ถึงแพร่กระจายเร็วขนาดนี้
สาเหตุที่คำพูดของชายคนนี้มีน้ำหนักในสายตาสื่อและประชาชน เป็นเพราะเขาปรากฏตัวอยู่ในจุดที่ดูน่าเชื่อถือ คือเดินประกบนายกรัฐมนตรีในที่เกิดเหตุ ทำให้สื่อหลายสำนักดึงตัวไปสัมภาษณ์โดยไม่ได้ตรวจสอบสถานะที่แท้จริงก่อน ประกอบกับกระแสความโกรธแค้นทางสังคมต่อกรณีไฟไหม้ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ทำให้ข่าวลือเรื่องการล็อกประตูขังลูกค้าถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วโดยไม่มีการกลั่นกรอง
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องประตูฉุกเฉินและทางหนีไฟของร้านยังคงเป็นเรื่องที่ตำรวจนครบาลกำลังสอบสวนอย่างจริงจัง โดยได้แบ่งกลุ่มพยานออกเป็น 6 กลุ่ม รวมถึงกลุ่มพนักงานร้านที่ถูกสอบปากคำไปแล้วหลายราย เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับบุคคลใดในประเด็นนี้
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