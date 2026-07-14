รู้แล้วคือใคร! “หมวดนัท” อดีตผู้สมัคร ส.ก. โผล่ประกบ “อนุทิน” ลงพื้นที่ตรวจไฟไหม้ลาดพร้าว
รู้แล้วคือใคร หมวดนัท หรือ ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ อดีตผู้สมัคร ส.ก. หลังโผล่ประกบนายก ขณะลงพื้นที่ตรวจไฟไหม้ลาดพร้าว
จากกรณีที่เพจ ซ้อเปา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเกี่ยวกับชายใส่ชุดทหารเต็มยศที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ และเดินประกบนายอนุทิน ชาญวีรกูล ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ว่า “ใครเนี่ย? ”หนุ่มมั่วบ้านงาน“ เดินแจกแกงหม้อเบ้อเร่อ…
จากดราม่าที่หลายคนสงสัยว่า “ชายที่แต่งชุดทหารเต็มยศ” ในคืนเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวคือใคร ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเขาเป็นจิตอาสา และเคยเป็น อดีตผู้สมัคร ส.ก. ในนามกลุ่ม “กรุงเทพบินได้”
ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านดับเพลิง และไม่ได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ดังกล่าว แต่กลับสามารถเดินเข้าไปอยู่ในพื้นที่ จนถูกสื่อหลายสำนักดึงตัวไปสัมภาษณ์ เดินตามติดนายกคอยให้ข้อมูลต่างๆ ในที่เกิดเหตุ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเพิ่งกลับจากงานแข่งขัน BB Gun
แต่ที่สำคัญคือ เจ้าตัวเป็นหนึ่งในต้นตอของข่าวลือที่ว่า “เจ้าของร้านไม่ยอมให้ลูกค้าออก เพราะต้องจ่ายเงินก่อน” ซึ่งต่อมาเรื่องนี้ถูกแชร์ต่อเป็นวงกว้างทั้งที่ไม่ใช่ข้อมูลจริง”
ล่าสุดจากการตรวจสอบของสำนักข่าว TheThaiger พบว่าบุคคลดังกล่าวเรียกตัวเองว่า “หมวดนัท” หรือ ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ ซึ่งเป็นผู้สมัคร ส.ก. เขตพญาไท ในนามกลุ่ม “กรุงเทพบินได้”
โดยประวัติในเฟซบุ๊กระบุว่า เคยศึกษาที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (MTTS.) และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อย่างไรก็ตามบนเฟซบุ๊กยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด นอกเหนือจากการแชร์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์
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