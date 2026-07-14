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DSI รวบ “โค้ชเจมส์ All In” อินฟลูคนดัง คาสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ต้องหาคดี Forex

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 13:19 น.
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DSI รวบตัว โค้ชเจมส์ เจ้าของวลี All In อินฟลูคนดัง คาสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ต้องหาคดี Forex เจ้าตัวปิดเงียบงดให้สัมภาษณ์สื่อ

เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 (กก.สส.ปป.บก.ตม.2) ร่วมกันจับกุม นายธีรพงษ์​ คงแก้ว หรือโค้ชเจมส์ 1 ใน 2 ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในฐานความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343

เนื่องด้วยนายธีรพงษ์ หรือโค้ชเจมส์ All in จัดอยู่ในกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ หรือไอบี (IB : Introducing Broker) มีหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือใช้วิธีสอนเทรด และเมื่อมีคนสนใจเทรดหรือลงทุน ก็จะแนะนำให้ไปพบโบรกเกอร์ หรือซื้อขายที่โบรกเกอร์ในกลุ่มเดียวกัน และยังปรากฏว่าเส้นทางการเงินของกลุ่มไอบี (IB) หรือกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ พบว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดกับกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ และบริษัทเพย์เมนตท์รับชำระเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ในคดีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้

การจับกุมครั้งนี้ พบว่าเป็นการเดินทางเข้าประเทศไทย จากประเทศต้นทางมาจากดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเมื่อควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ได้มีการทำบันทึกจับกุม

เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า “มีอะไรอยากจะพูดชี้แจงหรือไม่ โดยเฉพาะการเทรดลงทุน Forex ว่ามีประโยชน์กับผู้ลงทุนอย่างไรบ้าง” ปรากฏว่าโค้ชเจมส์ ยิ้มและพยักหน้า แต่ไม่ได้ตอบอธิบายใด ๆ ขณะที่ทนายอมร กุศล ซึ่งรับหน้าที่เป็นทนายความของโค้ชเจมส์ ได้ขออนุญาตผู้สื่อข่าวงดสัมภาษณ์เรื่องเนื้อหาภายในคดี โดยแจ้งว่า ตนจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์แทนลูกความ

จากนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามอีกว่า “โค้ชเจมส์ยืนยันใช่หรือไม่ว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา” ทางด้านทนายอมร ก็กล่าวเสริมขึ้นมาแทนว่า “เราพร้อมที่จะชี้แจง และก่อนหน้านี้ก็ได้มีหนังสือคำร้องขอประเด็นการสอบสวนไปยังพนักงานสอบสวนแล้ว แต่ก็แปลกใจว่าทำไมจึงมีการขอศาลออกหมายจับ” พร้อมย้ำว่า ลูกความปฏิเสธทุกข้อ ทั้ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน

 

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 13:19 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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