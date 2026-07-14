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แม่ค้าลูกอม เผยนาทีหนีตาย ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยันตั้งโต๊ะจริงแต่ย้ายได้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 13:27 น.
แม่ค้าลูกอม เผยนาทีหนีตาย ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยันตั้งโต๊ะจริงแต่ย้ายได้

แม่ค้าขายลูกอม เผยนาทีหนีตาย ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยืนยันตั้งโต๊ะหน้าประตูจริง แต่เคลื่อนย้ายได้ และหลายคนรอดออกมาได้

จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” บริเวณใกล้ห้าแยกลาดพร้าว เมื่อคืนของวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายราย น.ส.ปัทมา สัมพันธ์มาก แม่ค้าขายลูกอม ได้เปิดเผยวินาทีเกิดเหตุไฟไหม้ว่า

ขณะนั้นตนนั่งขายลูกอมอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ ได้ยินเสียงคล้ายแก้วแตก ตอนแรกคิดว่าเกิดเหตุทะเลาะกัน ก่อนจะมีคนวิ่งมาจากด้านหลังพร้อมตะโกนว่า “ไฟไหม้” จึงรีบหนีออกทางประตูหลังทันที

ปัทมา ระบุว่า ประตูด้านหลังบริเวณใกล้ห้องน้ำสามารถเปิดออกได้ แต่วันเกิดเหตุมีการใส่กลอนไว้ เป็นเพียงกลอนธรรมดาทั่วไป ไม่ได้ล็อกด้วยแม่กุญแจและไม่ได้ล็อกตาย สาเหตุที่ต้องใส่กลอนเพราะลูกบิดประตูเสีย ทำให้ต้องใช้กลอนปิดแทน

ยอมรับว่าประตูดังกล่าวเปิดยาก ต้องดันออกแรงถึงจะเปิดได้ และมีการปิดเพื่อควบคุมทางเข้าออก ให้ลูกค้าเข้าทางหน้าร้านเป็นหลัก ซึ่งจะมีการตรวจบัตรประชาชนและตรวจสิ่งของต้องห้ามก่อนเข้า

สำหรับโต๊ะขายลูกอมที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าประตูห้องน้ำ และถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจขวางทางหนีนั้น ตนยืนยันว่า แม้จะเป็นโต๊ะไม้สีดำแดง ความกว้างสามารถวางตะกร้าขายลูกอมได้ประมาณ 2 ตะกร้าสามารถเลื่อนออกได้ ไม่ได้ติดตั้งถาวร และไม่ได้ตั้งขวางปิดทางเข้าออกประตูนั้น เพียงแค่ช่องว่างระหว่างทางเดินแคบ ผ่านได้ทีละ 1 คนเท่านั้น

ส่วนในวันเกิดเหตุก็มีช่องว่างให้คนสามารถออกได้ โดยมีหลายคนใช้เส้นทางนี้หลบหนีและรอดออกมาได้ รวมถึงตนเองและแม่บ้านของร้านด้วย หลังออกมาได้แล้ว ตนตะโกนเรียกแม่บ้านและช่วยกันพยายามนำผู้ที่ติดอยู่ด้านในออกมา แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก

ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วจนหลายคนตกใจและสติแตก ยอมรับด้วยว่าตนเองไม่ทราบว่าประตูดังกล่าวเป็นประตูหนีไฟ รู้เพียงว่าเป็นประตูที่สามารถใช้เข้า-ออกได้ และมองว่าหากทุกอย่างพร้อมกว่านี้ อาจช่วยให้มีคนรอดชีวิตมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ตนเดินทางกลับมาที่ร้านเพื่อนำดอกไม้มาร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต ซึ่งล้วนเป็นคนในร้านที่เคยพบเจอและพูดคุยกันอยู่เป็นประจำ

ที่มา: สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 13:27 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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