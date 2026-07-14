แม่ค้าลูกอม เผยนาทีหนีตาย ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยันตั้งโต๊ะจริงแต่ย้ายได้
แม่ค้าขายลูกอม เผยนาทีหนีตาย ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยืนยันตั้งโต๊ะหน้าประตูจริง แต่เคลื่อนย้ายได้ และหลายคนรอดออกมาได้
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” บริเวณใกล้ห้าแยกลาดพร้าว เมื่อคืนของวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายราย น.ส.ปัทมา สัมพันธ์มาก แม่ค้าขายลูกอม ได้เปิดเผยวินาทีเกิดเหตุไฟไหม้ว่า
ขณะนั้นตนนั่งขายลูกอมอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ ได้ยินเสียงคล้ายแก้วแตก ตอนแรกคิดว่าเกิดเหตุทะเลาะกัน ก่อนจะมีคนวิ่งมาจากด้านหลังพร้อมตะโกนว่า “ไฟไหม้” จึงรีบหนีออกทางประตูหลังทันที
ปัทมา ระบุว่า ประตูด้านหลังบริเวณใกล้ห้องน้ำสามารถเปิดออกได้ แต่วันเกิดเหตุมีการใส่กลอนไว้ เป็นเพียงกลอนธรรมดาทั่วไป ไม่ได้ล็อกด้วยแม่กุญแจและไม่ได้ล็อกตาย สาเหตุที่ต้องใส่กลอนเพราะลูกบิดประตูเสีย ทำให้ต้องใช้กลอนปิดแทน
ยอมรับว่าประตูดังกล่าวเปิดยาก ต้องดันออกแรงถึงจะเปิดได้ และมีการปิดเพื่อควบคุมทางเข้าออก ให้ลูกค้าเข้าทางหน้าร้านเป็นหลัก ซึ่งจะมีการตรวจบัตรประชาชนและตรวจสิ่งของต้องห้ามก่อนเข้า
สำหรับโต๊ะขายลูกอมที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าประตูห้องน้ำ และถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจขวางทางหนีนั้น ตนยืนยันว่า แม้จะเป็นโต๊ะไม้สีดำแดง ความกว้างสามารถวางตะกร้าขายลูกอมได้ประมาณ 2 ตะกร้าสามารถเลื่อนออกได้ ไม่ได้ติดตั้งถาวร และไม่ได้ตั้งขวางปิดทางเข้าออกประตูนั้น เพียงแค่ช่องว่างระหว่างทางเดินแคบ ผ่านได้ทีละ 1 คนเท่านั้น
ส่วนในวันเกิดเหตุก็มีช่องว่างให้คนสามารถออกได้ โดยมีหลายคนใช้เส้นทางนี้หลบหนีและรอดออกมาได้ รวมถึงตนเองและแม่บ้านของร้านด้วย หลังออกมาได้แล้ว ตนตะโกนเรียกแม่บ้านและช่วยกันพยายามนำผู้ที่ติดอยู่ด้านในออกมา แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก
ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วจนหลายคนตกใจและสติแตก ยอมรับด้วยว่าตนเองไม่ทราบว่าประตูดังกล่าวเป็นประตูหนีไฟ รู้เพียงว่าเป็นประตูที่สามารถใช้เข้า-ออกได้ และมองว่าหากทุกอย่างพร้อมกว่านี้ อาจช่วยให้มีคนรอดชีวิตมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ตนเดินทางกลับมาที่ร้านเพื่อนำดอกไม้มาร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต ซึ่งล้วนเป็นคนในร้านที่เคยพบเจอและพูดคุยกันอยู่เป็นประจำ
ที่มา: สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุดเศร้า ผู้ช่วยพยาบาล เหยื่อไฟไหม้ลาดพร้าว เพิ่งแต่งงาน 1 เดือน แชทสุดท้ายบีบหัวใจ
- ข้อความสุดท้าย ผู้ช่วยพยาบาลสาว บอกลาแม่ ก่อนสิ้นใจคากองเพลิง เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
- อาลัย! เปิดกำหนดสวด “บิว” มือกลอง วงทศกัณฐ์ เหยื่อไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: