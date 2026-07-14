“อนุทิน” ร่วมร้องเพลงคู่ “เนเน่ รอยัล” ยันเป็นคนไทย 100% ตั้งเป้าเป็นศิลปินระดับโลก
อนุทิน ร่วมร้องเพลงซมซาน คู่กับ เนเน่ รอยัล เจ้าตัวยืนยันเป็นคนไทย 100% ตั้งเป้าเป็นศิลปินระดับโลก วาดฝันทัวร์คอนเสิร์ต ขอทุกกำลังใจ
น.ส.รัตติกานต์ อำลอย หรือ เนเน่ รอยัล ศิลปินเยาวชนชาวไทยที่มีภูมิลำเนา จ.ภูเก็ต ที่ได้สร้างชื่อให้กับชาวไทยหลังโชว์ลูกคอและเล่นกีตาร์ บนเวทีประกวด American’s got talent ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ โชว์เล่นเพลงต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
น้องเนเน่ รอยัล ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ตนขอฝากคนไทยช่วยติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของตนและช่วยเป็นกำลังใจให้ตนด้วย
เมื่อถามว่าตกใจหรือไม่ที่ดังชั่วข้ามคืน น้องเนเน่ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองดังขนาดนี้มันเร็วเกินไป ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมาก เวลาไปไหนก็มีแต่คนทัก พร้อมกล่าวว่า ตอนนี้ไปซื้อลูกชิ้นไม่ได้แล้ว
ทั้งนี้ ความฝันสูงสุดของตนคืออยากเป็นศิลปินระดับโลกทำเพลงของตัวเองทัวร์คอนเสิร์ต ตอนนี้ตนมีเพลงอยู่แล้วสองสามเพลงขอให้รอติดตามจะออกมาเร็วๆนี้
น้องเนเน่ กล่าวด้วยว่า ตอนแนะนำตัวที่บอกว่ามาจาก จ.ภูเก็ต ประเทศไทย เพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าตนเป็นคนใต้เป็นคนภูเก็ต ส่วนที่มีคนมาอ้างว่าตนเป็นคนกัมพูชานั้น ขอย้ำว่า ตนเป็นคนภูเก็ตไทยแลนด์ ยืนยันเป็นคนไทย 100% ไม่มีเชื้อสายอื่น
ทั้งนี้ระหว่างการแสดง น้องเนเน่ ได้เล่นเพลงซมซาน ของ เสก โลโซ ซึ่งมีบรรดารัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีที่มายืนชมอยู่ใกล้ๆ พร้อมกับปรมมือตามจังหวะ โดยนายกรัฐมนตรี ได้ส่งไมค์ให้กับนายยศชนัน วงสวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมร้องด้วย ก่อนจะดึงไมค์กลับมาร้องเพลงต่อ และยื่นไมค์ต่อให้กับบรรดารัฐมนตรีที่เข้ามาร่วมรับชมด้วย
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