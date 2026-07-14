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ทำใจไม่ได้! น้องอาร์ท หนุ่มกตัญญูวัย 22 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ จากบ้านทำงานหาเงินเลี้ยงแม่พิการ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 13:31 น.
ทำใจไม่ได้! น้องอาร์ท หนุ่มกตัญญูวัย 22 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ จากบ้านทำงานหาเงินเลี้ยงแม่พิการ
ขอบคุณภาพจาก : ไทยรัฐ, FB ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, Drama-addict﻿

ครอบครัวยังทำใจไม่ได้! น้องอาร์ท หนุ่มกตัญญูวัย 22 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ยอมจากไกลบ้านทำงานหาเงินเลี้ยงแม่พิการ

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อช่วง 23.50 น.ของวันที่ 12 ก.ค. 69 เข้าเช้าวันที่ 13 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา สร้างความสูญเสียอย่างหนัก ทั้งยังสร้างความสะเทือนใจแก่คนไทยทั้งประเทศที่ได้ติดตามข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ณ บ้านหนองทัพ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ นายสิทธิพงษ์ ไชโย หรือ “น้องอาร์ท” อายุ 22 ปี หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ ได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องอาร์ท พบว่าทางครอบครัวของน้องอาร์ทยังตกอยู่ในความโศกเศร้า หลังทราบข่าวการสูญเสีย

นอกจากนั้นยังทราบว่า น้องอาร์ท เป็นลูกชายคนเล็กที่ตัดสินใจเดินทางจากบ้านเกิดมาทำงานในกรุงเทพฯ เพื่อหาเงินส่งกลับไปดูแลแม่ที่พิการแต่กำเนิดและไม่สามารถประกอบอาชีพหนักได้

แรงผลักดันในการทำงานหนักของ น้องอาร์ท คือการเก็บหอมรอมริบเพื่อนำเงินมาต่อเติมบ้าน ให้แม่ได้อยู่อย่างสะดวกสบายมากขึ้น แต่ความหวังนั้นต้องสิ้นสุดลงอย่างกะทันหัน เมื่อทางครอบครัวได้ทราบข่าวว่า น้องอาร์ท กลายเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหม่ครั้งนี้

ขณะนี้ครอบครัวกำลังรอคอยการพิสูจน์อัตลักษณ์จากเจ้าหน้าที่ โดยได้ให้ข้อมูลเรื่องรอยสักตามร่างกายของน้องอาร์ทเพื่อประกอบการยืนยันตัวตน นอกจากนี้ทางปลัดอำเภอน้ำยืนได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวในด้านต่าง ๆ ทั้งการนำร่างน้องอาร์ทกลับภูมิลำเนา การอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน และการเยียวยาตามสิทธิที่ทางน้องอาร์ท และครอบครัวจะได้รับด้วย

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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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