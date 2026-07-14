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ต่างชาติยก กรุงเทพฯ อันดับ 1 เมืองเสี่ยงโดนหลอก-ล้วงกระเป๋า มากที่สุดในโลก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 21:35 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 21:36 น.
ต่างชาติยก กรุงเทพฯ อันดับ 1 เมืองเสี่ยงโดนหลอก-ล้วงกระเป๋า มากที่สุดในโลก

บริษัทประกันภัยชื่อดังเผยสถิติจัดอันดับ 5 เมืองใหญ่ที่นักท่องเที่ยวต้องระวังตัวมากที่สุด พบ กรุงเทพ พระบรมมหาราชวัง มีสถิติ การรีวิวเตือนภัยสูงเป็นอันดับหนึ่ง

บริษัทประกันภัยการเดินทาง Compare the Market เผยผลการศึกษาดัชนีความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวจะถูกหลอกลวงและล้วงกระเป๋าตามเมืองท่องเที่ยวใหญ่ทั่วโลก ผลการจัดอันดับพบว่ากรุงเทพมหานคร รั้งอันดับหนึ่งของเมืองที่มีความเสี่ยงสูงสุดด้วยคะแนน 83.45 คะแนน คะแนนนำห่างกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ในอันดับสอง ตามด้วยกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และเมืองอักรา ประเทศอินเดีย ตามลำดับ

รายงานระบุว่าพระบรมมหาราชวังคือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนกล่าวถึงเรื่องการหลอกลวงและลักทรัพย์มากที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของไทยอย่างวัดโพธิ์และตลาดนัดจตุจักรติดกลุ่มพื้นที่เสี่ยงด้วยเช่นกัน

ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฟังดูน่าตกใจสำหรับผู้ที่วางแผนเดินทาง ทว่าเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกณฑ์การวัดผลของดัชนีนี้อย่างละเอียด

นักวิจัยไม่ได้นำข้อมูลสถิติอาชญากรรมอย่างเป็นทางการจากสถานีตำรวจมาคำนวณคะแนน ทว่าใช้วิธีนับความถี่ของคำว่า หลอกลวง ล้วงกระเป๋า และลักทรัพย์ ที่ปรากฏในรีวิวของเว็บไซต์ TripAdvisor ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของแต่ละเมือง

จากนั้นนำมารวมกับข้อมูลผลสำรวจความกังวลของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการถูกปล้น การจัดอันดับนี้จึงสะท้อนเพียงมุมมองความรู้สึกรวมถึงการพูดถึงบนโลกออนไลน์ ไม่ใช่สถิติอัตราการเกิดอาชญากรรมจริง

พระบรมมหาราชวัง-1
ภาพจาก : royalgrandpalace

ประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง รายงานฉบับเดียวกันระบุชัดเจนว่า นักท่องเที่ยวมีความกังวลเกี่ยวกับการถูกปล้นในกรุงเทพฯ ต่ำมาก คะแนนส่วนใหญ่ของกรุงเทพฯ มาจากกลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพมากกว่าการชิงทรัพย์ที่ใช้ความรุนแรง กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่คนมารีวิวมากที่สุดด้วย เมืองหลวงของไทยจึงมีจำนวนการกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวมากกว่าเมืองที่มีขนาดเล็กกว่าโดยปริยาย

ถึงกระนั้น ข้อมูลนี้ยังมีส่วนที่เป็นความจริงอยู่บ้าง กลโกงรอบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญถือเป็นเรื่องจริงและเป็นที่รับรู้กันดีในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ กลอุบายที่พบบ่อยที่สุดคือการเข้ามาทักว่า วันนี้พระบรมมหาราชวังปิดให้บริการ จากนั้นคนแปลกหน้าที่มีท่าทางเป็นมิตรจะเสนอตัวพานักท่องเที่ยวไปสถานที่เที่ยวอื่นที่อ้างว่าดีกว่าด้วยรถตุ๊กตุ๊ก ก่อนจะพาเข้าร้านค้าที่ขายสินค้าเกินราคา

กรุงเทพฯ ยังคงเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของเอเชียที่เดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายและเป็นมิตรที่สุดสำหรับผู้มาเยือนส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวเพียงต้องเก็บของมีค่าไว้ในกระเป๋าที่รูดซิปมิดชิด ไม่สนใจคนที่เข้ามาบอกว่าวัดปิด เลือกใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์หรือแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารเท่านั้น

(AP Photo/Nicolas Garriga)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 21:35 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 21:36 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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