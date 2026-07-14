จดหมาย แอนนา ทีวีพูล ทำใจรับโทษนาน 15 ปี พยุงกายหยาบ รอวันเริ่มต้นชีวิตใหม่

ฟิล์ม ทิฟฟานี เผยจดหมายล่าสุด แอนนา ทีวีพูล อัปเดตชีวิตเริ่มปรับตัวได้-สวดมนต์ทุกวัน ทำใจรับโทษนาน 10-15 ปี พยายามพยุงกายหยาบออกไปโลกภายนอกให้ได้
หลังจากที่ ฟิล์ม ทิฟฟานี โพสต์ภาพจดหมายของ แอนนา ทีวีพูล หรือ วรินทร วัตรสังข์ อดีตพิธีกรและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เมือ่วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 อัปเดตชีวิตล่าสุดตอนนี้ผมขาวทั่วหัว ทุกวันนอน 20.00 น. ตื่น 05.00 น. ทำให้กายหยาบเสื่อมโทรม รวมทั้งสอบถามชีวิตปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมขอบคุณที่ฟิล์มส่งเงินและเป็นกำลังใจให้เสมอ ทำให้ตนรู้สึกมีพลัง กล่าวทิ้งท้ายให้เขียนจดหมายมาหาบ่อย ๆ
ล่าสุด ฟิล์ม ทิฟฟานี อัปเดตจดหมายฉบับใหม่ของแอนนา ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 เขียนแคปชั่นว่า “อ่านแล้ว น้ำตาก็ไหลออกมา พี่แอนนาน่าจะลำบากมากจริง ๆ จากคนที่กว่าจะนอนได้ ต้องนวดไทย แช่สปา กินยาแล้วหลับ ชีวิตคนเรา มันไม่แน่นอน ใจจริงของพี่แอน ไม่ใช่คนใจร้าย รักพี่แอนนามาก ผู้เสียหายบางคน ในกลุ่ม vip ก็โกรธฟิล์ม ทั้ง ๆ ที่ฟิล์มเองก็ไม่รู้เรื่อง ตามนั้นแหละ .. นัท Nisamanee Lertvorapong พี่แอนนาคิดถึงนะ”
ข้อความในจดหมายระบุว่า “ได้ทราบข่าวของฟิล์มว่ายังอยู่กับพี่เอกชั้นก็ดีใจด้วย บางครั้งถ้าเรารักตัวเองแล้วไม่มีความสุข การรักผัวที่ทำลายจิตใจก็อาจเป็นสิ่งที่ดีกว่า ขอบคุณที่ซื้อกระดาษตอบจดหมายให้พี่ใช้บัตรวิสดอมซื้อให้ใช่ไหม ในสลิปเป็นคุณ (คำนำหน้า) หรือยัง ครั้งแรกที่เห็นบีบลูหลายตัวก็ได้ทราบทันทีว่าฟิล์มกำลังมีความสุขกับนกราคาหลักแสน ถ้ามีเพื่อนเป็นกะเทยแล้วไม่ตอบโจทย์ การมีเพื่อนเป็นนกก็ไม่เลว
ฝากบอก นัท นิสา (นัท นิสามณี) ด้วย ฟีโรเน่ขายดีมากในคุก กะเทยตามหากันหนักมากทุกคน อยากสวยแบบนัก ฟิล์ม โยชิ ล่าสุด xxx คิดถึงสมัยก่อนเนอะ ถ้าพี่ได้ออกจากคุก มันอาจจะ 10-15 ปี แต่พี่ก็พยายามพยุงกายหยาบนี้ออกไปโลกภายนอกให้ได้
ตอนนี้พี่เริ่มปรับตัวได้แล้ว มีเวลาว่างเยอะมาก สวดมนต์ทุกวัน อยากออกไปเริ่มชีวิตใหม่ เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะ แล้วจะมาเขียนมาหาอีกนะ”
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