สรยุทธ ถามหาเหตุผล คนแห่แชร์คำทำนายหมอดูดัง หลังไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ทำทำไม? สรยุทธ สุทัศนะจินดา โพสต์ตั้งคำถาม หวังหาเหตุผล คนแห่แชร์คำทำนายหมอดูดัง หลังไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับสถานบันเทิงอีกครั้งในกรุงเทพ ซึ่งสร้างความสูญเสียและความสะเทือนใจให้กับทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิต รวมถึงผู้บาดเจ็บ อีกทั้งคนไทยทั้งประเทศที่ทราบข่าว
หลังจากนั้นในโลกออนไลน์ก็มีชาวเน็ตหลายคนแห่แชร์คลิปย้อนคำทำนายของหมอดูชื่อดัง “หมอปลาย พรายกระซิบ” ที่เคยออกมาเตือนคนไทยให้ระวังเรื่องไฟไหม้ใหญ่ โดยทักว่าจะเกิดจากการเสื่อมสภาพของสายไฟ อาจเกิดขึ้นในร้านหรือแหล่งชุมชนที่มีคนเยอะ พื้นที่แคบ
ขณะที่ทางเพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้ออกมาโพสต์ข้อความพูดถึงคลิปคำทำนายดังกล่าวที่แชร์กันทั่วโซเชียลในขณะนี้ โดยระบุว่า “ทำไม ทำไมต้องแห่ขุดคำทำนายหมอปลาย”
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อ้างอิงจาก : FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
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