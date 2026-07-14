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เปิดสาเหตุ แซม นีลล์ พระเอก Jurassic Park เสียชีวิตกะทันหันวัย 78 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 11:46 น.
เปิดสาเหตุ แซม นีลล์ พระเอก Jurassic Park เสียชีวิตกะทันหันวัย 78 ปี

ครอบครัวเผยแซม นีลล์เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ขณะที่เพื่อนนักแสดงเล่าสาเหตุว่า เจ้าตัวเพิ่งป่วยเป็นปอดอักเสบก่อนจากไป

วงการฮอลลีวูดสูญเสียนักแสดงระดับตำนานอีกคน เมื่อ แซม นีลล์ พระเอกจากภาพยนตร์ Jurassic Park เสียชีวิตลงในวัย 78 ปี ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยครอบครัวของเขาแถลงผ่านอินสตาแกรมว่าการจากไปครั้งนี้ เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่ทันตั้งตัว แต่โชคดีที่แซมยังคงปลอดจากมะเร็งจนวาระสุดท้าย

สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนั้น ครอบครัวไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน โดยก่อนหน้านี้ในปี 2023 แซมเคยเปิดเผยว่าตรวจพบมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดหายาก และเพิ่งประกาศว่าตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รีมา เต วิอาตา นักแสดงเพื่อนสนิทที่เคยร่วมงานกันในภาพยนตร์ Hunt for the Wilderpeople ออกมาเปิดเผยว่าแซมเพิ่งป่วยเป็นโรคปอดอักเสบก่อนเสียชีวิต แม้จะยังไม่ชัดเจนว่าเขาป่วยด้วยอาการนี้มานานแค่ไหน

เต วิอาตา ยังเล่าถึงมุมมองของแซมต่อความตายด้วยว่าเขาไม่ได้กลัวตาย แต่คงรู้สึกหงุดหงิดมากกว่า เพราะเพิ่งผ่านพ้นมะเร็งมาได้ไม่นาน เธอบอกกับสำนักข่าวนิวซีแลนด์ เฮรัลด์ว่าเรื่องนี้มันแย่จริงๆ

ข่าวการจากไปของแซมสร้างความอาลัยไปทั่ววงการภาพยนตร์ สตีเวน สปีลเบิร์ก ผู้กำกับ Jurassic Park โพสต์รำลึกถึงช่วงเวลาที่ได้ร่วมงานกันในแฟรนไชส์ไดโนเสาร์ตลอดหลายภาค พร้อมย้ำว่าครอบครัว Jurassic จะไม่มีวันลืมแซม ขณะที่ลอร่า เดิร์น และเจฟฟ์ โกลด์บลัม เพื่อนร่วมจอในเรื่องเดียวกัน ต่างโพสต์แสดงความอาลัยด้วยถ้อยคำอบอุ่น ส่วนซิลเลียน เมอร์ฟีย์ ที่เคยร่วมงานกันใน Peaky Blinders ก็ยกย่องแซมว่าเป็นทั้งนักแสดงที่เก่งกาจและเป็นคนใจดีที่สุดคนหนึ่งที่เคยพบเจอ

นอกจากบทบาทนักบรรพชีวินวิทยาใน Jurassic Park ที่ทำให้ชื่อของแซมเป็นที่จดจำไปทั่วโลกแล้ว แฟนหนังสยองขวัญไซไฟยังจดจำเขาในบทกัปตันผู้เผชิญหน้าความสยองในอวกาศจากเรื่อง Event Horizon รวมถึงผลงานอีกมากมายตลอดอาชีพนักแสดงกว่าห้าทศวรรษ ทั้งใน The Piano, Peaky Blinders และ Dead Calm ซึ่งล้วนตอกย้ำความสามารถรอบด้านที่ทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับความรักมากที่สุดคนหนึ่งของวงการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 11:46 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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