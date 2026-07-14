เปิดสาเหตุ แซม นีลล์ พระเอก Jurassic Park เสียชีวิตกะทันหันวัย 78 ปี
ครอบครัวเผยแซม นีลล์เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ขณะที่เพื่อนนักแสดงเล่าสาเหตุว่า เจ้าตัวเพิ่งป่วยเป็นปอดอักเสบก่อนจากไป
วงการฮอลลีวูดสูญเสียนักแสดงระดับตำนานอีกคน เมื่อ แซม นีลล์ พระเอกจากภาพยนตร์ Jurassic Park เสียชีวิตลงในวัย 78 ปี ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยครอบครัวของเขาแถลงผ่านอินสตาแกรมว่าการจากไปครั้งนี้ เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่ทันตั้งตัว แต่โชคดีที่แซมยังคงปลอดจากมะเร็งจนวาระสุดท้าย
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนั้น ครอบครัวไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน โดยก่อนหน้านี้ในปี 2023 แซมเคยเปิดเผยว่าตรวจพบมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดหายาก และเพิ่งประกาศว่าตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รีมา เต วิอาตา นักแสดงเพื่อนสนิทที่เคยร่วมงานกันในภาพยนตร์ Hunt for the Wilderpeople ออกมาเปิดเผยว่าแซมเพิ่งป่วยเป็นโรคปอดอักเสบก่อนเสียชีวิต แม้จะยังไม่ชัดเจนว่าเขาป่วยด้วยอาการนี้มานานแค่ไหน
เต วิอาตา ยังเล่าถึงมุมมองของแซมต่อความตายด้วยว่าเขาไม่ได้กลัวตาย แต่คงรู้สึกหงุดหงิดมากกว่า เพราะเพิ่งผ่านพ้นมะเร็งมาได้ไม่นาน เธอบอกกับสำนักข่าวนิวซีแลนด์ เฮรัลด์ว่าเรื่องนี้มันแย่จริงๆ
ข่าวการจากไปของแซมสร้างความอาลัยไปทั่ววงการภาพยนตร์ สตีเวน สปีลเบิร์ก ผู้กำกับ Jurassic Park โพสต์รำลึกถึงช่วงเวลาที่ได้ร่วมงานกันในแฟรนไชส์ไดโนเสาร์ตลอดหลายภาค พร้อมย้ำว่าครอบครัว Jurassic จะไม่มีวันลืมแซม ขณะที่ลอร่า เดิร์น และเจฟฟ์ โกลด์บลัม เพื่อนร่วมจอในเรื่องเดียวกัน ต่างโพสต์แสดงความอาลัยด้วยถ้อยคำอบอุ่น ส่วนซิลเลียน เมอร์ฟีย์ ที่เคยร่วมงานกันใน Peaky Blinders ก็ยกย่องแซมว่าเป็นทั้งนักแสดงที่เก่งกาจและเป็นคนใจดีที่สุดคนหนึ่งที่เคยพบเจอ
นอกจากบทบาทนักบรรพชีวินวิทยาใน Jurassic Park ที่ทำให้ชื่อของแซมเป็นที่จดจำไปทั่วโลกแล้ว แฟนหนังสยองขวัญไซไฟยังจดจำเขาในบทกัปตันผู้เผชิญหน้าความสยองในอวกาศจากเรื่อง Event Horizon รวมถึงผลงานอีกมากมายตลอดอาชีพนักแสดงกว่าห้าทศวรรษ ทั้งใน The Piano, Peaky Blinders และ Dead Calm ซึ่งล้วนตอกย้ำความสามารถรอบด้านที่ทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับความรักมากที่สุดคนหนึ่งของวงการ
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