ดับพุ่ง 51 ศพ! มรสุมถล่มบังกลาเทศ กระแสน้ำพัดโรงเรียนพังยับ ครู-นักเรียนดับสลด
มรสุมถล่มบังกลาเทศเกิดน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม คร่าชีวิต 51 ศพ กระทบประชาชนล้านคน สลดกระแสน้ำพัดโรงเรียน ครูและนักเรียนเสียชีวิตหลายคน ทางการเร่งอพยพกลุ่มเสี่ยง
สำนักข่าวต่างประเทศ BBC รายงานว่าบังกลาเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 51 คน และประชาชนกว่า 1 ล้านคนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้
ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่ รวมถึงกรุงธากาเมืองหลวงของประเทศ ประชาชนหลายพันคนสูญเสียบ้านเรือนและต้องอพยพไปอาศัยในศูนย์พักพิงของรัฐ ทางการได้ออกประกาศเตือนภัย อพยพครอบครัวในพื้นที่เสี่ยง และสั่งเลื่อนการสอบของนักเรียนออกไปก่อน
พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดคือเขตค็อกซ์บาซาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายผู้ลี้ภัยโรฮิงญาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีรายงานผู้เสียชีวิตในพื้นที่นี้ถึง 28 คน โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนกระแสน้ำได้พัดถล่มโรงเรียนแห่งหนึ่ง ทำให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตหลายคน
สำนักข่าวบีบีซีรายงานสถานการณ์ในกรุงธากาว่า น้ำท่วมขังตามถนนสูงถึงระดับเข่า ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นหลายแห่งตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาระบบระบายน้ำในช่วงที่ผ่านมา
ทั้งนี้ บังกลาเทศเป็นประเทศพื้นที่ราบลุ่มและมีแม่น้ำหลายสาย มักเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูมรสุม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ฝนตกหนักและเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าเดิม
ด้าน ซาร์เดอร์ อูดอย ไรฮาน จากศูนย์พยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วม เปิดเผยกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า สถานการณ์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศน่าจะคลี่คลายในเร็ว ๆ นี้ แต่มรสุมยังคงพัดปกคลุมพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือและตอนเหนือ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมขยายวงกว้างเพิ่มเติม
ข้อมูลจาก : bbc
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