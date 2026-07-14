เร่งหาเรือประมง “โชคกัญญา” ขาดการติดต่อตั้งแต่ 28 มิ.ย. ไม่ทราบชะตากรรมคนบนเรือ 5 ชีวิต
เร่งตามหาเรือประมงโชคกัญญา ขาดการติดต่อตั้งแต่ 28 มิ.ย. หลังออกจากท่าแม่กิมฮวย จังหวัดตราด ไม่ทราบชะตากรรมคนบนเรือ 5 ชีวิต
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จว.ตร.) ได้เร่งติดตามค้นหาเรือประมง “โชคกัญญา” ทะเบียนเรือ 392301160 ขนาด 17.02 ตันกรอส หลังเมื่อวาน ได้รับแจ้งจากสมาคมการประมงจังหวัดตราดว่า เรือขาดการติดต่อขณะออกทำการประมง
เรือลำดังกล่าวมีนายอำนาจ สุดสงวน เป็นเจ้าของเรือ มีลูกเรือรวม 5 คน แบ่งเป็นชาวไทย 1 คน และชาวกัมพูชา 4 คน โดยออกจากท่าแม่กิมฮวย จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2569 ก่อนขาดการติดต่อ โดยไต้ก๋งแจ้งครั้งสุดท้ายว่าได้นำเรือจอดหลบลมบริเวณหน้าอ่าวใหญ่ และจะออกทำการประมงต่อในช่วงเย็น
ศปก.ศรชล.ภาค 1 จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามค้นหา พร้อมประเมินทิศทางลมและคลื่น และบูรณาการกำลังร่วมกับกรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ กรมประมง ทีมกู้ภัยทางน้ำ และเรือประมงในพื้นที่ เพื่อกระจายกำลังค้นหาอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเรือประมงและประชาชน หากพบเห็นเรือโชคกัญญาหรือมีเบาะแส สามารถแจ้งสายด่วน ศรชล. โทร. 1465 ตลอด 24 ชั่วโมง
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