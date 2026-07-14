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เร่งหาเรือประมง “โชคกัญญา” ขาดการติดต่อตั้งแต่ 28 มิ.ย. ไม่ทราบชะตากรรมคนบนเรือ 5 ชีวิต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 11:19 น.

เร่งตามหาเรือประมงโชคกัญญา ขาดการติดต่อตั้งแต่ 28 มิ.ย. หลังออกจากท่าแม่กิมฮวย จังหวัดตราด ไม่ทราบชะตากรรมคนบนเรือ 5 ชีวิต

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จว.ตร.) ได้เร่งติดตามค้นหาเรือประมง “โชคกัญญา” ทะเบียนเรือ 392301160 ขนาด 17.02 ตันกรอส หลังเมื่อวาน ได้รับแจ้งจากสมาคมการประมงจังหวัดตราดว่า เรือขาดการติดต่อขณะออกทำการประมง

เรือลำดังกล่าวมีนายอำนาจ สุดสงวน เป็นเจ้าของเรือ มีลูกเรือรวม 5 คน แบ่งเป็นชาวไทย 1 คน และชาวกัมพูชา 4 คน โดยออกจากท่าแม่กิมฮวย จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2569 ก่อนขาดการติดต่อ โดยไต้ก๋งแจ้งครั้งสุดท้ายว่าได้นำเรือจอดหลบลมบริเวณหน้าอ่าวใหญ่ และจะออกทำการประมงต่อในช่วงเย็น

ศปก.ศรชล.ภาค 1 จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามค้นหา พร้อมประเมินทิศทางลมและคลื่น และบูรณาการกำลังร่วมกับกรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ กรมประมง ทีมกู้ภัยทางน้ำ และเรือประมงในพื้นที่ เพื่อกระจายกำลังค้นหาอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเรือประมงและประชาชน หากพบเห็นเรือโชคกัญญาหรือมีเบาะแส สามารถแจ้งสายด่วน ศรชล. โทร. 1465 ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 11:19 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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