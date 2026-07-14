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รวบพระคาผ้าเหลือง วัดลำปาง เสพยาบ้า-ปั่นสล็อต หมดเงินหลายพัน สั่งจับสึกดำเนินคดี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 11:50 น.
รวบพระคาผ้าเหลือง วัดลำปาง เสพยาบ้า-ปั่นสล็อต หมดเงินหลายพัน สั่งจับสึกดำเนินคดี

ตำรวจลำปาง บุกรวบพระสงฆ์คาผ้าเหลือง หลังชาวบ้านร้องเรียนพฤติกรรมมั่วสุม รับเสพยาบ้า-ปั่นสล็อต หมดเงินหลายพัน สั่งจับสึกดำเนินคดี

เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.แม่ทะ ชุดเซเว่นนัมเบอร์ เข้าตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและกลุ่มชาวบ้านผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งมีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยสังเกตว่าทุกครั้งที่พระรูปนี้กลับจากรับกิจนิมนต์ จะมีวัยรุ่นแปลกหน้าขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหาในวัด หลังจากนั้นจะมีอาการคึกคัก อยู่ไม่นิ่ง

การปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวะตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง และ พ.ต.อ.พินิจ เนตรปัญญา ผกก.สภ.แม่ทะ

เจ้าหน้าที่เชิญพระรูปดังกล่าว อายุ 42 ปี มาตรวจปัสสาวะ ผลออกมาเป็นบวกต่อสารเสพติด โดยยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง พร้อมให้การอีกว่าหลังจากเสพยาแล้วได้เล่นพนันออนไลน์ประเภทสล็อต หมดเงินไปหลายพันบาท และไม่เคยได้สักครั้งเลย เจ้าหน้าที่จึงประสานให้ลาสิกขาออกจากสมณเพศตามขั้นตอน ก่อนควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดี พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องไว้เป็นของกลาง

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา 2 ข้อ ได้แก่ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และเล่นการพนันออนไลน์ประเภทสล็อต พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 11:50 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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