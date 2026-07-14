ข้อความสุดท้าย ผู้ช่วยพยาบาลสาว บอกลาแม่ ก่อนสิ้นใจคากองเพลิง เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
เปิดข้อความสุดท้าย ผู้ช่วยพยาบาลสาว ส่งสติ๊กเกอร์บอกลาแม่ ก่อนสิ้นใจคากองเพลิง เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภายหลังจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ที่เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่ 12 ก.ค. 69 เข้าเช้าวันที่ 13 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น โดย 1 ในผู้เสียชีวิตคือ นางสาวมณีรัตน์ บ่มกลาง อายุ 38 ปี หรือ จิ๊บ ผู้ช่วยพยาบาล ที่เพิ่งแต่งงานได้เพียง 1 เดือน สิ้นใจคากองเพลิง
โดยช่วงค่ำวานนี้ (13 ก.ค. 69) ทางด้าน เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้นำร่างของผู้ช่วยพยาบาล มาส่งที่บ้านเกิด ใน ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
ล่าสุดสำนักข่าวไทยรัฐ ได้รายงานว่า แม่ของจิ๊บ มณีรัตน์ ผู้ช่วยพยาบาลสาว หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐว่า
“ลูกสาวทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ มานานกว่า 20 ปี ปกติลูกสาวจะโทรศัพท์ทางไลน์คุยกันเป็นประจำ แต่ในคืนเกิดเหตุตนคุยไลน์กับลูกสาวตามปกติ บอกว่ากำลังรอสามีมารับ หลังจากนั้นก็เข้านอนตามปกติ พอรุ่งเช้ามาดูไลน์ของลูกส่งมา พบว่าลูกสาวส่งสติ๊กเกอร์ภาพร้องไห้มาหลายครั้ง สุดท้ายเขียนมาบอกในไลน์ว่า “แม่” คำเดียวแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลย ช่วงนั้นน่าจะเกิดเหตุไฟไหม้ และลูกสาวน่าจะวิ่งหนีแต่หนีไปไม่รอดแล้ว จึงส่งภาพสติ๊กเกอร์มาให้หลายครั้ง ก่อนจะเขียนมาบอกลาแม่เพียงคำเดียวว่า “แม่””
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อ้างอิงจาก : thairath
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