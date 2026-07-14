ชีวิตดุจเทพนิยาย นางเอกแม่เลี้ยงเดี่ยว คว้าใจเถ้าแก่ร้านเพชร สินสอดทองคำแท่ง 88 บาท
เปิดชีวิตรักดั่งนิยาย เฟือง จิง โจลี่ อดีตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว คว้าใจเถ้าแก่ร้านเพชรรุ่นน้อง สินสอดทองคำแท่ง 88 บาท
เฟือง จิง โจลี่ นักร้อง-นักแสดงชื่อดังชาวเวียดนาม ในวัยใกล้เลข 40 ยังคงความเซ็กซี่และหุ่นแซ่บไม่เปลี่ยน ล่าสุดชีวิตรักกับ หลี บิ่ง สามีนักแสดงรุ่นน้องที่อายุห่างกัน 3 ปี กำลังหวานชื่นจนหลายคนอิจฉา โดยฝ่ายชายเพิ่งเปิดธุรกิจร้านเพชรและเครื่องประดับหรูในนครโฮจิมินห์ ยิ่งทำให้ชีวิตคู่ของทั้งสองคนถูกจับตามองอีกครั้ง
ย้อนกลับไปในงานแต่งงานเมื่อปี 2022 ครอบครัวฝ่ายชายจัดเต็มขนสินสอดทองคำแท่งหนักรวม 88 ลิ่ม (ประมาณ 88 บาททองคำ) พร้อมเครื่องประดับเพชรพลอยมูลค่ามหาศาลมาสู่ขอ ก่อนจะลงเอยด้วยการแต่งงานหลังจากคบหาดูใจกันมานาน 3 ปี
ชีวิตก่อนหน้านี้ เฟือง จิง โจลี่ เคยผ่านมรสุมชีวิตในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ปิดบังเรื่องลูกสาวคนโตมานานหลายปีเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว ก่อนจะยอมเปิดเผยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ปัจจุบันหลังจากแต่งงานกับสามีรุ่นน้อง ครอบครัวขยายใหญ่ขึ้นด้วยการมีลูกคนใหม่เพิ่มอีก 2 คน กลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น
หลี บิ่ง ได้รับคำชมจากแฟนคลับอย่างล้นหลามในบทบาทหัวหน้าครอบครัวที่ดี รักและดูแลลูกติดของภรรยาเหมือนลูกแท้ๆ ของตัวเอง พยายามทำหน้าที่เป็นเสาหลักให้ภรรยาและลูกสาวมีความสุขที่สุด
ปัจจุบัน เฟือง จิง โจลี่ ในวัยเฉียด 40 ปี ขยันดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกาย เข้ายิม เล่นโยคะอย่างสม่ำเสมอ จนมีรูปร่างเฟิร์มกระชับ มั่นใจในการใส่เสื้อผ้าแหวกแนว รัดรูป หรือชุดบิกินีอวดหุ่นสุดฮอตลงโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยครั้ง ควบคู่กับการช่วยสามีทำธุรกิจร้านเพชรจนประสบความสำเร็จอย่างมาก
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