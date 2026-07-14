อาลัย! เปิดกำหนดสวด “บิว” มือกลอง วงทศกัณฐ์ เหยื่อไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
อาลัย! เปิดกำหนดการ สวดพระอภิธรรม “บิว” มือกลอง วงทศกัณฐ์ เหยื่อไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว หลังบาดเจ็บสาหัสต้องเข้า ICU
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” บริเวณใกล้ห้าแยกลาดพร้าว เมื่อคืนวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย โดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือ นายณฐพรรษ ธรรมนิทา หรือ “บิว” มือกลองจากวงทศกัณฐ์
บิว ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไทและเข้ารักษาตัวในห้อง ICU เนื่องจากเป็นผู้ป่วยเคสแดง ปอดรั่ว ซี่โครงหัก ไหม้ทั้งตัว ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ก่อนที่จะมีรายงานว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก สุรวุฒิ แฟรงค์ อักษรศรี โพสต์กำหนดการสวดอภิธรรมของ บิว โดยระบุว่า “ขออนุญาตบอกกล่าวพี่น้องผองเพื่อนนักดนตรีของน้องบิวมือกลองทุกท่านนะครับ กำหนดการครับ ขอบคุณน้องเปิ้ลกลองที่ส่งกำหนดการมาให้ลุงด้วยนะครับ”
กำหนดการพิธีรดน้ำ สวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ นายณฐพรรษ ธรรมนิทา (บิว) ณ ศาลาดิน วัดบางกะดี
- วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 พิธีรดน้ำ เวลา 16.00 น. สวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น.
- วันที่ 15-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น.
- วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 พิธีฌาปนกิจ เวลา 16.30 น.
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