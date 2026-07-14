ใครเนี่ย?! หนุ่มใส่เครื่องแบบทหารเต็มยศ เดินประกบนายกฯ เผยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
ซ้อเปา ลั่น “ใครเนี่ย?” หนุ่มใส่เครื่องแบบทหารเต็มยศ เดินประกบนายกฯ ขณะลงพื้นที่ไฟไหม้โรงเบียร์ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ และไม่ได้ปฏิบัติงาน
เพจ ซ้อเปา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเกี่ยวกับชายใส่ชุดทหารเต็มยศที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ และเดินประกบนายอนุทิน ชาญวีรกูล ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ว่า “ใครเนี่ย? ”หนุ่มมั่วบ้านงาน“ เดินแจกแกงหม้อเบ้อเร่อ…
จากดราม่าที่หลายคนสงสัยว่า “ชายที่แต่งชุดทหารเต็มยศ” ในคืนเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวคือใคร ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเขาเป็นจิตอาสา และเคยเป็น อดีตผู้สมัคร ส.ก. ในนามกลุ่ม “กรุงเทพบินได้”
ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านดับเพลิง และไม่ได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ดังกล่าว แต่กลับสามารถเดินเข้าไปอยู่ในพื้นที่ จนถูกสื่อหลายสำนักดึงตัวไปสัมภาษณ์ เดินตามติดนายกคอยให้ข้อมูลต่างๆ ในที่เกิดเหตุ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเพิ่งกลับจากงานแข่งขัน BB Gun
แต่ที่สำคัญคือ เจ้าตัวเป็นหนึ่งในต้นตอของข่าวลือที่ว่า “เจ้าของร้านไม่ยอมให้ลูกค้าออก เพราะต้องจ่ายเงินก่อน” ซึ่งต่อมาเรื่องนี้ถูกแชร์ต่อเป็นวงกว้างทั้งที่ไม่ใช่ข้อมูลจริง”
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