“อนุทิน” บอก “ทำความดีพอ” หลังถูกถามว่าจะต้องทำบุญให้ประเทศหรือไม่
อนุทิน บอก ทำความดีพอ หลังถูกถามว่าจะต้องทำบุญให้ประเทศหรือไม่ สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยช่วงนี้ประสบเหตุการณ์ใหญ่หลายเรื่อง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 94 ปี โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยวันที่ 28 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี และในปี 2569 สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 94 ปี โดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก
ภายในพิธี นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายตาลปัตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปเจ้าพระยารามราฆพ และทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล ก่อนอนุโมทนา นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำและรับพร จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร ก่อนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ซึ่งภายหลังพิธี นายอนุทิน ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าว ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ขณะนี้ประเทศไทยประสบเหตุใหญ่หลายเหตุการณ์ จะต้องมีการทำบุญประเทศหรือไม่ นายกฯ กล่าวสั้นๆว่า “ทำความดีพอ”
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