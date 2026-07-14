พัทยาฉาวอีก! คู่รักกอดคอเขย่าเทียนกลางสวนสาธารณะ ไม่แคร์คนมอง
พัทยาฉาวอีก! หลุดคลิป คู่รักหนุ่ม-สาว กอดคอจุ่มดิบกลางสวนสาธารณะเขาพระตำหนัก โชว์สัมพันธ์สวาทไม่สนสายตาคนมอง
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์คู่รักชายหญิงคู่หนึ่งกำลังมีเพศสัมพันธ์อย่างโจ่งแจ้งอยู่ที่เก้าอี้หินอ่อนกลางสวนสาธารณะเขาพระตำหนัก แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองพัทยา โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือสายตาของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ระบุแคปชั่นประกอบว่า “ตรวจพบการจุ่มดิบกลางสวนสาธารณะแถวโค้งพระตำหนักพัทยาชลบุรีคลิปในคอมเมนต์” ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงของพื้นที่ท่องเที่ยวของไทย
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อ้างอิงจาก : FB อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7
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