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พัทยาฉาวอีก! คู่รักกอดคอเขย่าเทียนกลางสวนสาธารณะ ไม่แคร์คนมอง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 11:06 น.
พัทยาฉาวอีก! คู่รักกอดคอเขย่าเทียนกลางสวนสาธารณะ ไม่แคร์คนมอง

พัทยาฉาวอีก! หลุดคลิป คู่รักหนุ่ม-สาว กอดคอจุ่มดิบกลางสวนสาธารณะเขาพระตำหนัก โชว์สัมพันธ์สวาทไม่สนสายตาคนมอง

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์คู่รักชายหญิงคู่หนึ่งกำลังมีเพศสัมพันธ์อย่างโจ่งแจ้งอยู่ที่เก้าอี้หินอ่อนกลางสวนสาธารณะเขาพระตำหนัก แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองพัทยา โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือสายตาของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา

เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ระบุแคปชั่นประกอบว่า “ตรวจพบการจุ่มดิบกลางสวนสาธารณะแถวโค้งพระตำหนักพัทยาชลบุรีคลิปในคอมเมนต์” ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงของพื้นที่ท่องเที่ยวของไทย

พัทยาฉาวอีก! คู่รักกอดคอเขย่าเทียนกลางสวนสาธารณะ ไม่แคร์คนมอง-1

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อ้างอิงจาก : FB อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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