สุดเศร้า ผู้ช่วยพยาบาล เหยื่อไฟไหม้ลาดพร้าว เพิ่งแต่งงาน 1 เดือน แชทสุดท้ายบีบหัวใจ
อาลัย นางสาวมณีรัตน์ บ่มกลาง ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน เสียชีวิตจากไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว สามีเผยเพิ่งแต่งงานแค่ 1 เดือน แม่เปิดแชทสุดท้ายก่อนลูกสาวจากไป
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างของ คุณจิ๊บ นางสาวมณีรัตน์ บ่มกลาง ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว กลับบ้านเกิด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 30 ราย และบาดเจ็บกว่า 75 ราย
สิบเอกอ๊อฟ สามีของคุณจิ๊บ เผยว่า ตนกับฝ่ายหญิงเพิ่งแต่งงานกันได้เพียง 1 เดือน ปกติภรรยาไม่ไปร้านแบบนี้ แต่ในวันเกิดเหตุภรรยากลับมาที่ห้องแล้วบอกว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อน ก่อนที่เพื่อนของภรรยาจะโทรมาแจ้งว่าร้านที่คนรักไปเกิดเหตุเพลิง ตนพยายามติดต่อหาแล้วแต่ไม่เป็นผลจึงตัดสินใจขับรถออกไปหาเอง ก่อนทราบข่าวเศร้าว่าอีกฝ่ายเสียชีวิตแล้ว ส่วนเพื่อนที่ไปด้วยปลอดภัยดี
ขณะที่ แม่ของนางสาวมณีรัตน์ เล่าว่า ปกติคุยกับลูกสาวประจำ ในคืนวันเกิดเหตุตนเข้านอนปกติ แต่เมื่อตื่นเช่ามาพบว่าลูกสาวส่งสติ๊กเกอร์ร้องไห้มาให้หลายครั้ง พร้อมส่งข้อความมาว่า “แม่” คาดการณ์ว่า ช่วงที่เกิดไฟไหม้ลูกสาวน่าจะกำลังหนีจึงพยายามส่งข้อความให้หลายครั้ง ก่อนจะมาทราบข่าวเศร้าว่าเธอเสียชีวิตแล้ว
ด้าน ผู้นำชุมชน ญาติพี่น้อง และประชาชนบ้านโคกกลาง โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยกับการจากไปของ นางสาวมณีรัตน์ บ่มกลาง บุตรสาวของ นายทองพูน บ่มกลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1
ขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้ และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวบ่มกลาง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของผู้วายชนม์ไปสู่สุคติ สถิต ณ สัมปรายภพอันสงบด้วยเทอญ
ด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง
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