ธนารักษ์ เปิดประมูล เหรียญ 10 บาทในตำนาน ค่าตัวพุ่ง 1 ล้าน

กรมธนารักษ์เปิดตัวแพลตฟอร์ม Coin Market 19 ส.ค. 69 นำเหรียญหายากออกประมูลครั้งแรก
กระแสสังคมไร้เงินสดที่ทำให้ความต้องการใช้เหรียญกษาปณ์ลดลงต่อเนื่อง ผลักดันให้กรมธนารักษ์ต้องปรับตัวหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ ล่าสุดเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์ม Coin Market ตลาดรองเหรียญอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ ที่กระทรวงการคลัง โดยไฮไลต์สำคัญคือการนำ เหรียญ 10 บาท หมุนเวียน รุ่นปี 2533 (1990) ออกประมูล ซึ่งตลาดนักสะสมประเมินมูลค่าไว้สูงถึง 1 ล้านบาทต่อเหรียญ
นายอัครุตม์ สนธยานนท์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า งานเปิดตัวแพลตฟอร์ม Coin Market จะได้รับเกียรติจากนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี โดยแพลตฟอร์มนี้มีเป้าหมายส่งเสริมและกระตุ้นตลาดรองสำหรับกลุ่มนักสะสมเหรียญกษาปณ์โดยเฉพาะ
ความพิเศษของเหรียญ 10 บาท ปี 2533 อยู่ที่การเป็นเหรียญรุ่นแรกๆ ที่ผลิตไส้ในด้วยทองเหลือง และมีจำนวนผลิตทั่วโลกเพียง 100 เหรียญเท่านั้น ปัจจุบันมีเหรียญหมุนเวียนอยู่ในตลาดเพียง 50 เหรียญ ส่วนอีก 50 เหรียญที่เหลือถูกเก็บรักษาไว้ในคลังของกรมธนารักษ์ สภาพใหม่เอี่ยม ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
สำหรับการประมูลครั้งนี้ กรมธนารักษ์จะนำเหรียญจากในคลังออกมาเปิดประมูลเพียง 1 เหรียญเท่านั้น โดยตั้งราคาเริ่มต้นไว้ในระดับที่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมประมูล อธิบดีกรมธนารักษ์ระบุด้วยว่า การประมูลผ่านกรมธนารักษ์โดยตรงจะช่วยการันตีความมั่นใจให้นักสะสมได้ของแท้ 100% ลดความเสี่ยงจากมิจฉาชีพที่มักนำเหรียญปี 2537 มาขูดเลข 7 ให้กลายเป็นเลข 3 เพื่อปั่นราคาหลอกขาย
การเปิดแพลตฟอร์ม Coin Market ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงสร้างกระแสระยะสั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ระยะยาวของกรมธนารักษ์ ที่ประเมินว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า การใช้เหรียญเพื่อชำระหนี้จะลดลงอย่างมาก ทำให้กองกษาปณ์ต้องปรับบทบาทจากการผลิตเหรียญหมุนเวียน มาเน้นผลิตเหรียญที่ระลึกและส่งเสริมตลาดเหรียญสะสมแทน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการประมูลเพิ่มเติมได้จากกรมธนารักษ์ก่อนวันเปิดงาน 19 สิงหาคมนี้
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ข้อมูลจาก
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