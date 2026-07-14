“ประยูร วงศ์ชื่น” ผู้กำกับคนดัง เสียชีวิตด้วยวัย 81 ปี จากภาวะเลือดออกในโพรงสมอง
ประยูร วงศ์ชื่น ผู้กำกับคนดังเจ้าของผลงาน เวลาในขวดแก้ว – มันแอบอยู่ในหอ เสียชีวิตด้วยวัย 81 ปี จากภาวะเลือดออกในโพรงสมองและสมองซีกซ้ายบวม
เพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ แจ้งข่าวเศร้าว่า “เรื่องเศร้าคนบันเทิง ปิดตำนานผู้กำกับคนดัง ประยูร วงศ์ชื่น เจ้าของผลงานกำกับ เวลาในขวดแก้ว มันแอบอยู่ในหอ กองพันทหารเกณฑ์ เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักในซอนเรวดี สิริอายุ 81ปี ตั้งสวด วัดสมรโกฏิ จ.นนทบุรี
ทีมข่าวดาราภาพยนตร์ขอแสดงความเสียใจใจกับครอบครัววงษ์ชื่น ต่อการจากไปของ คุณประยูร วงษ์ชื่น ผู้กำกับภาพยนตร์คนดัง ที่ ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569
ซึ่งทีมข่าวดาราภาพยนตร์ต่อสายสัมภาษณ์ “เจน กฤษณพน วงษ์ชื่น” บุตรชายของคุณประยูร ได้ทราบว่า “คุณพ่อจากไปอย่างสงบคือท่านหลับไปเฉยๆ เมื่อคืนเวลาประมาณ 01.20 น. ที่บ้านพักซอยเรวดี จ.นนทบุรี ซึ่งจากที่ทราบกันว่าคุณพ่อหลังจากที่ล้มป่วยจากภาวะเลือดออกในโพรงสมองด้านขวา และสมองซีกซ้ายมีอาการบวม จากอาการเริ่มแรกก็คือก่อนที่แกจะเข้าโรงพยาบาลแกก็ไปนั่งในสวนสาธารณะ ไปนั่งสูดอากาศ แล้วแกก็บ่นว่าปวดหัวให้พากลับบ้าน แล้วก็ไปโรงพยาบาล รักษาอาการอยู่นานจนสามารถกลับมาบ้านได้ แต่อาการก็ทรงๆอยู่ ไม่ดีขึ้น จนเมื่อประมาณเมื่อหกเดือนที่ผ่านมา
ท่านมีอาการหลงลืมมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มเบื่ออาหาร และพูดคุยตอบสนองน้อยลงเหมือนท่านเบื่อชีวิต หมดกำลังใจ และอาการก็เป็นอย่างนี้มาตลอด จนท่านหลับไปเฉยๆเมื่อคืนที่ผ่านมา สิริอายุ 81 ปี “
สำหรับ ประยูร วงศ์ชื่น มีผลงานมากมาย เช่น กองพันทหารเกณฑ์ , กองพันทหารใหม่ , และ ทหารเกณฑ์กิ๊บก๊าบ เวลาในขวดแก้ว และภาพยนตร์แนววัยรุ่นสะท้อนสังคม, มันแอบอยู่ในหอ , พ่อตาจิ๊กโก๋ , ลูกหนี้ทีเด็ด, นายร้อยสอยดาว และ ตะเคียนคะนอง
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