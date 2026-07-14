“ชัชชาติ” สั่ง ผอ.เขต เดินตรวจสถานบันเทิงทุกคืน หากพบว่าเสี่ยงสั่งปิดปรับปรุงทันที
ชัชชาติ สั่ง ผอ.เขต เดินตรวจสถานบันเทิงทุกคืน หากพบว่าเสี่ยงสั่งปิดปรับปรุงทันที เน้นย้ำความปลอดภัยก่อน ป้องกันซ้ำรอยลาดพร้าว
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 7 ว่า จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ตนได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้ว แต่ในเชิงปฏิบัติผู้อำนวยการเขตจะต้องลงตรวจทุกพื้นที่ สิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวคือ เรื่องทางหนีไฟที่มีของขวาง ไฟฉุกเฉินตอนตรวจมีแต่ตอนเกิดเหตุการณ์ไม่รู้ว่าไฟเปิดหรือไม่ ประตูทางหนีไฟไม่แน่ใจว่าถูกผลักออกหรือมีการล็อค รวมถึงเรื่องวัสดุลามไฟที่ติดตามเพดาน แม้จะไม่อยู่ในประเภทของสถานบริการ แต่การตรวจจะต้องใช้วิจารณญาณและความเห็นประกอบด้วย
สำหรับรูปแบบการตรวจ จะเป็นการตรวจตามคำสั่ง เช่น เดือน เม.ย.และ ธ.ค. เวลาตรวจเรียบร้อยแต่ใช้งานจริงมีคนไปตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางทาง จะต้องมีการตรวจสอบต่อเนื่อง จึงขอให้ ผอ.เขตเอาจริงจัง หากมีปัญหาต้องสั่งปิดไว้ก่อน เพราะเป็นเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเป็นมาตรการที่เราได้สั่งการไปแล้ว แต่ ขอให้มองเห็นมิติอื่นเพิ่ม น่าจะมีการปรับปรุงเรื่องเช็กลิสต์ของครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
โดยหลังจากนี้จะมีข้อแนะนำไปยัง ผอ.เขต ให้ตรวจสถานประกอบการได้ละเอียดขึ้น ช่วงนี้ขอออกเดินทุกคืนให้ไปสังเกตการณ์ พฤติกรรมเป็นอย่างไร หากมีความเสี่ยงให้สั่งปิด สั่งหยุดให้ปรับปรุงเพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ เราจะมีการตรวจสอบเยอะขึ้น ผอ.เขตต้องระมัดระวังและทำงานให้เต็มที่
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