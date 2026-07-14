ส่งกำลังใจ! ดิน วงทศกัณฐ์ ไฟคลอกทั้งตัว 80% บาดเจ็บสาหัส ต้องผ่าตัดด่วน
อัปเดตอาการล่าสุด ดิน นักร้องชายวงทศกัณฐ์ เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ถูกไฟคลอก 80% ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ เตรียมนำตัวเข้าห้องผ่าตัดด่วน
ก่อนหน้านี้ วงทศกัณฑ์ วงดนตรีที่ขึ้นแสดงเป็นลำดับที่ 2 ในคืนเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ด้าน คุณไอซ์ วงทศกัณฑ์ ให้ข้อมูลผ่านรายการโหนกระแสวงของตนเล่นดนตรีที่ร้านดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว เมื่อก่อนวงแสดง 4 วันต่อสัปดาห์ ก่อนถูกลดมาเหลือ 3 วัน
วันเกิดเหตุสมาชิกวงทศกัณฑ์ 11 คนอยู่ในร้าน ทำให้ กวาง พฤฒิพงษ์ พุดมอญ มือคียบอร์ด, บิว มือกลอง และ บรีส นักร้องหญิง เสียชีวิตลง ส่วนอีกหนึ่งสมาชิกที่ยังไม่ทรายชะตากรรมคือ ดิน ฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา นักร้องชาย เจ้าตัวเป็นคนที่ก้มลงไปแก้ไขระบบไฟเพราะคิดว่ามีคนแตะปลั๊ก ก่อนจะมีควันไฟตรงคัตเอาต์ จากนั้นไฟในร้านก็ดับลง และมีควันอัดเต็มร้าน ซึ่งคุณไอซ์ไม่ทราบว่าดินหายตัวไปไหน
เมื่อช่วยเย็นของวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 มีผู้แจ้งข่าวดีว่า ดินกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี เพจ เอกราช อารีย์ อัปเดตอาการว่า มีบาดแผลไฟไหม้ทั้งตัวประมาณ 80% เป็นเคสแดง ตอนนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจ และต้องรอดูอาการวันต่อวัน ไม่สามารถเยี่ยมได้ ล่าสุดพ่อกับแม่ของนักร้องหนุ่มเดินทางมาถึงที่โรงพยายาลแล้ว
ในเวลาต่อมามีรายงานว่าดินกำลังออกจากห้องฉุกเฉินเพื่อไปหาห้องผ่าตัดด่วน อาการยังทรงตัว
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