แห่แชร์คลิป สาวไลฟ์สด เห็นวินาทีเกิดเหตุ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ลูกค้าวิ่งโกลาหลหนีตาย
แชร์ว่อน! คลิปสาวไลฟ์สด เห็นชัดวินาทีเกิดเหตุ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ควัน-เปลวไฟปะทุจากฝ้าเพดาน ลูกค้าวิ่งโกลาหลหนีตาย
จากเหตุสะเทือนขวัญกลางดึกของวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เข้าเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 กับเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งเป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่คร่าชีวิตผู้คนในที่เกิดเหตุไปแล้วกว่า 30 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหลายสิบรายด้วยกัน สร้างความตกใจให้กับทั้งครอบครัวและคนไทยทั่วประเทศที่ได้ทราบข่าวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น
ขณะที่ในโลกออนไลน์ต่างแสดงความไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บางส่วนก็มีการแชร์คลิปไลฟ์สดของลูกสาวรายหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น เธอกำลังไลฟ์พูดคุยกับเพื่อนขณะนั่งดื่มอยู่ภายในโรงเบียร์ลาดพร้าว แต่จู่ ๆ ก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาว่า “เฮ้ย! ไฟไหม้”
ในวินาทีนั้นจะสังเกตเห็นว่าข้างหลังของสาวเจ้าของไลฟ์มีควันและเปลวไฟที่เริ่มปะทุจากฝ้าเพดานของร้าน ท่ามกลางลูกค้าที่ต่างพากันวิ่งโกลาหลเพื่อออกจากจุดนั้นให้ได้ไวที่สุดเพื่อรักษาชีวิตของตัวเอง รวมถึงสาวในไลฟ์ด้วย ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่พากันเรียกขวัญเจ้าของช่อง ทั้งยังบอกว่าเธอนั้นโชคดีมาก ๆ ที่เอาชีวิตรอดออกมาได้อย่างหวุดหวิด
@sansany26
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลย รอดตายหวุดหวิด #ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว #tiktoklive #livehighlights
♬ เสียงต้นฉบับ – 💖✨หมูอ้วน🌲💖ขี้ดื้อ✨💸 – 💖✨หมูอ้วน🌲💖ขี้ดื้อ✨💸
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อ้างอิงจาก : TikTok @sansany26
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