สถานทูตหลายประเทศ ร่วมแสดงความเสียใจ เหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
สถานทูตหลายประเทศ ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อเหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิตหลายราย
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” บริเวณใกล้ห้าแยกลาดพร้าว เมื่อคืนวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบสาเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั้น
ล่าสุดมีรายงานเปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 30 ราย พิสูจน์ทราบอัตลักษณ์แล้ว 27 ราย และยังอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์อีก 3 ราย ขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 76 ราย สำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
สถานทูตจากหลายประเทศต่างร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ สถานทูตออสเตรเลีย แคนาดา จีน ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสวีเดน รวมถึงสถานทูตอื่น ๆ อีกหลายแห่ง โดยต่างส่งคำไว้อาลัยไปยังผู้เสียชีวิต ครอบครัว และญาติผู้สูญเสียทุกราย
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