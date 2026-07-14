อัปเดต! เหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดเสียชีวิตพุ่ง 30 ศพ เจ็บ 76 ราย
อัปเดต! ยอดผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ล่าสุด เสียชีวิต 30 ศพ ทราบอัตลักษณ์ 27 ราย บาดเจ็บ 76 ราย
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” บริเวณใกล้ห้าแยกลาดพร้าว เมื่อคืนของวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายราย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบสาเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั้น
ล่าสุด (14 ก.ค.) เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเขตจตุจักร ได้เปิดเผยจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. สรุปได้ว่า
ผู้เสียชีวิต จำนวน 30 ราย ทราบอัตลักษณ์แล้ว 27 ราย อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์ 3 ราย ทั้งนี้ มีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรง (กลุ่มสีแดง) เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย
ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 76 ราย
- กลุ่มสีแดง (อาการรุนแรง) 25 ราย
- กลุ่มสีเหลือง (อาการปานกลาง) 15 ราย
- กลุ่มสีเขียว (อาการเล็กน้อย) 36 ราย
ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมด
สำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ห้องประชุมรัชดา ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร โทร. 0 2513 9713
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