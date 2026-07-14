ลุงมะกัน ถูกควายไบสันขวิดลอย โมโหหลังถูกบีบแตรใส่ ได้รับบาดเจ็บ (คลิป)
ลุงมะกัน ถูกควายไบสันขวิดลอย ในอุทยานแห่งชาติเยลโล่วสโตน โมโหหลังถูกบีบแตรใส่ ลุงได้รับบาดเจ็บ โชคดีไม่ถูกเหยียบหรือถูกเขาแทง
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า นาย คาร์ล แม็คดาเนียล ชายชาวอเมริกันวัย 65 ปี ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ภายหลังจากที่ถูกควายไบสันขวิดลอยกลางอากาศ ภายในอุทยานแห่งชาติเยลโล่วสโตน ในรัฐมอนทานา ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยนายแม็คดาเนียล เดินทางไปเที่ยวกับหลานชายวัย 13 ปี และตัดสินใจไปเดินเล่นกัน ก่อนจะเผชิญหน้ากับควายตัวดังกล่าว ซึ่งตอนแรกควายตัวนี้กลิ้งกับพื้นและไม่ได้มีท่าทีดุร้ายอะไร เขาจึงถ่ายรูป ทว่าในจังหวะเดียวกันมีรถกระบะขับผ่านมาแล้วได้บีบแตร เพื่อให้ควายหลบ ทว่าแตรทำให้ควายโมโหและวิ่งมาหาพวกเขาแทน
นายแม็คดาเนียลเล่าว่า เขาได้บอกหลานว่าให้วิ่งกันไปคนละทาง ซึ่งเขาพยายามจะหลบซ่อน แต่ไม่พ้นถูกขวิดลอยกลางอากาศหรือถูกเหยียบซ้ำ และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในที่สุด เบื้องต้นกระดูกต้นขาหัก ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บบอกอีก รวมถึงรอยฟกช้ำอื่นๆ ว่าเขารู้สึกโชคดีที่เขาไม่ได้แทงทะลุร่างกายเขา
ทั้งนี้นี่เป็นครั้งที่สองที่เกิดเหตุไบสันทำร้ายนักท่องเที่ยว โดยก่อนเหตุการณ์ดังกล่าว มีเหตุการณ์คล้ายๆกันในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเคสนั้นเป็นเด็กอายุ 12 ได้รับบาดเจ็บ โดยทางเจ้าหน้าที่ย้ำเตือนว่าควรทิ้งระยะห่างกับควายไบสัน และหากควายไบสันวิ่งไล่ ให้ใช้สเปรย์หมีฉีดและหลบซ่อนในที่ปลอดภัย
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