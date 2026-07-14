บีบหัวใจ! น้องปาล์ม หนุ่มชัยภูมิ เพิ่งผ่านอบรมดับเพลิง เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
อาลัย น้องปาล์ม หนุ่มชัยภูมิ เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เผยเรื่องสลดเพิ่งผ่านอบรมดับเพลิงไม่ถึงเดือนก่อนเสียชีวิต ครอบครัวรับร่างกลับบ้านเกิด
จากเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานประกอบการคล้ายสถานบริการชื่อ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว บนถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดย บริษัท โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จำกัด ล่าสุด สำนักงานเขตจตุจักร เผยว่า มีผู้เสียชีวิต จำนวน 30 ราย ทราบอัตลักษณ์แล้ว 27 รายและอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์ 3 ราย ทั้งยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 75 ราย
สำหรับอาคารเกิดเหตุเป็นอาคารเอกเทศชั้นเดียวโครงสร้างเหล็ก ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2513 ก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแสดงดนตรีถูกต้องตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านความปลอดภัยพบพื้นที่ประกอบการโซนจำหน่ายอาหารขนาดประมาณ 200 ตารางเมตร มีทางเข้าออกด้านหน้า 2 ทาง มีทางหนีไฟด้านหลัง 2 ทาง ร้านติดตั้งไฟฉุกเฉิน ถังดับเพลิง และป้ายทางหนีไฟครบถ้วนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ล่าสุดมีรายงานยืนยันผู้เสียชีวิตคือ น้องปาล์ม ชายหนุ่มชาวจังหวัดชัยภูมิ ครอบครัวเดินทางมารับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาแล้ว เมื่อตรวจสอบโซเชียลมีเดียพบเรื่องสลดใจ เจ้าตัวเพิ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงฉุกเฉินกับบริษัทเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา
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