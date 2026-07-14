แพรรี่ แซะแรง! หลังชาวเน็ตแห่ย้อนคำทำนายหมอดูดัง ก่อนเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ฉะแรง! ดึงสติชาวเน็ต หลังแห่ย้อนคำทำนายหมอดูดัง ก่อนเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกลางดึก คนกดถูกใจเกือบ 3 หมื่น
ภายหลังเกิดเหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กทม. เมื่อกลางดึกวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
หลังจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวสงบลง ในโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงและแห่แชร์ย้อนคำทำนายของหมอดูชื่อดังที่เคยออกมาทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ประชาชนเฝ้าระวัง สร้างความฮือฮาอย่างมากเนื่องจากเกิดเหตุขึ้นจริง ๆ
ล่าสุด แพรรี่ ไพรวัลย์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและอดีตพระนักเทศน์ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีการย้อนคำทำนายของชาวเน็ต โดยโพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว 2 โพสต์ต่อเนื่อง ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามากดไลก์มากถึง 2.7 หมื่นคน
“ในขณะที่กรุงเทพเกิดเหตุไฟไหม้มากกว่า 200 ครั้งต่อปี แต่คนบางกลุ่มกับอัศจรรย์ใจกับการที่หมอดูเคยทำนายว่าปีนี้กรุงเทพจะมีเหตุไฟไหม้”
“ไฟไหม้เพราะไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ❌ ไฟไหม้เพราะคำทำนาย ✅”
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อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร
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