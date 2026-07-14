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มข. ร่อนแถลง เร่งสอบข้อเท็จจริง ปม นศ.สาว ถูกเพื่อนร่วมสาขารุมบูลลี่ จนชีวิตพัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 09:27 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่อนแถลงการณ์ เร่งสอบข้อเท็จจริง ปมนักศึกษาสาว ถูกเพื่อนร่วมสาขารุมบูลลี่ จนชีวิตพัง

จากกรณีที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมาก หลังจากที่นักศึกษาสาวจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ออกมาเปิดเผยว่าถูกบุคคลในสาขาเดียวกันกลั่นแกล้งหลายรูปแบบ ทั้งนินทาลับหลัง ด่าว่า โพสต์แขวะ เดินชน และกีดกันจากกิจกรรม รวมถึงถูกซ้ำเติมเรื่องครอบครัว จนต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังในมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและผลการเรียนที่แย่ลง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์ต่อประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนว่า คณะได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้ดำเนินการติดต่อเพื่อดูแลนักศึกษาที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย

ขณะนี้คณะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญกับสุขภาพกาย สุขภาพใจ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีของนักศึกษาทุกคน หากผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกลั่นแกล้ง (Bullying) หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม คณะจะดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบคณะขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูล การคาดเดา หรือการแสดงความคิดเห็นที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัว และสวัสดิภาพของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงขอให้เคารพกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาทบทวนแนวทางและพัฒนามาตรการในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย เคารพซึ่งกันและกัน และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแถลงการณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริง
FB/ Faculty of Engineering, Khon Kaen University

ต่อมาทางนักศึกษาผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องราวดังกล่าว โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เผยว่า “จากเหตุการณ์ที่หนูได้ออกมาเล่า และได้รับความสนใจจากผู้คนหลากหลายกลุ่ม ซึ่งมีทั้งบุคคลภายนอก บุคลากร และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หนูขอความกรุณาให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยเหตุและผล และขอความร่วมมือให้หยุดการกระทำที่มีความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูด การแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกที่หยาบคาย

จุดประสงค์ของโพสต์นี้คือ “ไม่อยากให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก” ไม่ได้ต้องการให้เกิดการรุมประณามหรือทำร้ายใครเพิ่มเติม และในขณะเดียวกัน เหตุการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมถึงเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการสื่อสารต่อกัน

หนูอยากยืนยันว่า หนูไม่ได้อยู่เพียงลำพัง ในคณะยังมีทั้งอาจารย์ พี่ ๆ น้อง ๆ ในสาขา และเพื่อน ๆ นอกสาขาอีกหลายคน รวมถึงคณะอื่นด้วยที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจหนูเสมอ ขอบคุณทุกความหวังดีที่มีให้กันนะคะ แต่หนูขอความกรุณา “อย่าทำร้ายใครเพิ่มเติมจากเรื่องนี้อีกเลย”

สุดท้ายนี้ หนูขออภัยเพื่อน ๆ ในคณะทุกคนที่ได้รับผลกระทบ ขออภัยอาจารย์ที่เหตุการณ์บานปลายเกินกว่าที่ตั้งใจ หนูเสียใจจริง ๆ ค่ะ และขออภัยบุคลากร รวมถึงมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ขอโทษที่ออกมาชี้แจงช้า เนื่องจากวันนี้หนูมีเรียนและได้พูดคุยกับทางคณะตลอดทั้งวัน จากนี้ หนูอยากให้ทุกอย่างดำเนินไปบนความเหมาะสมและเป็นธรรมค่ะ”

โพสต์ข้อความจากนักศึกษาสาวกรณีถูกเพื่อนร่วมสาขากลั่นแกล้ง
FB/ KKU GROUP

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 09:27 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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