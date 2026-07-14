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รัฐบาลอังกฤษ รวมเคสแปลก นักท่องเที่ยวต่างแดน ขอความช่วยเหลือผ่านสถานทูต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 09:21 น.

รัฐบาลอังกฤษ รวมเคสแปลก นักท่องเที่ยวต่างแดน ขอความช่วยเหลือผ่านสถานทูต มีตั้งแต่ถามว่าย้อมผมที่ไหน กระทั้งถามหาช่องทางดูบอล

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม เว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้ออกมารายงานถึงการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างแดน โดยระบุว่าในช่วงที่ผ่านสถานทูตและสถานกงสุลอังกฤษได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกว่า 328,000 เคส หรือคิดเป็นราวๆ 900 สายต่อวัน

ซึ่งทางอังกฤษระบุว่า แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำ แต่ก็มีหลายเคสที่เป็นคำถามแปลกๆเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวอังกฤษในจอร์แดน ที่โทรมาถามสถานทูตว่าจะย้อมผมบลอนด์ได้ที่ไหน, นักท่องเที่ยวอังกฤษในฝรั่งเศสที่โทรมาขอให้ช่วยหาว่าพวกเขาจอดรถที่ไหน, ชาวอังกฤษในจอร์เจียที่สอบถามว่าจะมอบสัญชาติอังกฤษให้สัตว์เลี้ยงของพวกเขาได้ไหม นักท่องเที่ยวอังกฤษในไนจีเรียที่สอบถามว่าจะขอเงินคืนได้อย่างไร เนื่องจากอาหารไม่อร่อย หรือ นักท่องเที่ยวในอิตาลีที่โทรมาถามช่องทางดูฟุตบอล 2026 เป็นต้น

รัฐบาลอังกฤษระบุว่า ขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำในการเดินทาง และมีประกันท่องเที่ยวที่เหมาะสม พร้อมกันนี้ยังย้ำว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานทูต เพื่อขอความช่วยเหลือได้

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 09:21 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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