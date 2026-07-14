ข่าวการเมือง

ปลัดมหาดไทย ชี้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เข้าข่ายผิดกฎหมาย จดเป็นร้านอาหารแต่ทำตัวเป็นสถานบริการ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 09:31 น.
ปลัดมหาดไทย ชี้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เข้าข่ายผิดกฎหมาย จดเป็นร้านอาหารแต่ทำตัวเป็นสถานบริการ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ระบุร้านมีดนตรี ขายสุรา และเต้นรำครบองค์ประกอบ สั่งเข้มตรวจร้านลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพฯ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ถึงผลตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว พบร้านดังกล่าวจดทะเบียนเป็นร้านอาหาร แต่จัดกิจกรรมในลักษณะคล้ายสถานบริการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่า สถานบริการต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ดนตรี การจำหน่ายสุรา และการเต้นรำ หากร้านใดมีองค์ประกอบเหล่านี้ครบแต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการ ถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งกรณีโรงเบียร์แห่งนี้เข้าข่ายมีความผิดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องตรวจสอบร้านอาหารที่ดำเนินกิจการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพฯ หรือไม่ นายอรรษิษฐ์ ตอบว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งแล้วว่าต้องเข้มงวดตรวจสอบร้านที่มีลักษณะเช่นนี้มากขึ้น โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ ตำรวจนครบาลทำหน้าที่กำกับดูแลสถานบริการ ส่วนต่างจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

ต่อคำถามว่าจำเป็นต้องแก้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้นหรือไม่ เนื่องจากมีผู้ประกอบการอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเปิดกิจการ นายอรรษิษฐ์ ระบุว่า ช่องโหว่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหาทางใช้ประโยชน์อยู่เสมอ หน้าที่ของหน่วยงานรัฐคือการตรวจสอบเมื่อพบความผิดปกติ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสมายังกระทรวงมหาดไทยหากพบผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปคำชี้แจงฝั่งคู่กรณี ดราม่า นศ.วิศวะ ม.ดัง กางไทม์ไลน์เต็ม อ้างจุดแตกหักคือ &quot;เงินจัดเลี้ยงรุ่น&quot; ข่าว

สรุปคำชี้แจงฝั่งคู่กรณี ดราม่า นศ.วิศวะ ม.ดัง กางไทม์ไลน์เต็ม อ้างจุดแตกหักคือ “เงินจัดเลี้ยงรุ่น”

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรยุทธ ถามหาเหตุผล คนแห่แชร์คำทำนายหมอดูดัง หลังไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

23 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมฉับพลันบังกลาเทศดับ 51 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 51 ศพ! มรสุมถล่มบังกลาเทศ กระแสน้ำพัดโรงเรียนพังยับ ครู-นักเรียนดับสลด

29 นาที ที่แล้ว
รวบพระคาผ้าเหลือง วัดลำปาง เสพยาบ้า-ปั่นสล็อต หมดเงินหลายพัน สั่งจับสึกดำเนินคดี ข่าว

รวบพระคาผ้าเหลือง วัดลำปาง เสพยาบ้า-ปั่นสล็อต หมดเงินหลายพัน สั่งจับสึกดำเนินคดี

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” เบรกนโยบาย “ข้าวแกงไทยช่วยไทย” ป้องกันไม่ให้กระทบกลไกตลาด

33 นาที ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ แซม นีลล์ พระเอก Jurassic Park เสียชีวิตกะทันหันวัย 78 ปี ข่าวต่างประเทศ

เปิดสาเหตุ แซม นีลล์ พระเอก Jurassic Park เสียชีวิตกะทันหันวัย 78 ปี

36 นาที ที่แล้ว
ข้อความสุดท้าย ผู้ช่วยพยาบาลสาว บอกลาแม่ ก่อนสิ้นใจคากองเพลิง เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ข่าว

ข้อความสุดท้าย ผู้ช่วยพยาบาลสาว บอกลาแม่ ก่อนสิ้นใจคากองเพลิง เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เร่งหาเรือประมง “โชคกัญญา” ขาดการติดต่อตั้งแต่ 28 มิ.ย. ไม่ทราบชะตากรรมคนบนเรือ 5 ชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ช่วยพยาบาลสาวเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ข่าว

สุดเศร้า ผู้ช่วยพยาบาล เหยื่อไฟไหม้ลาดพร้าว เพิ่งแต่งงาน 1 เดือน แชทสุดท้ายบีบหัวใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัทยาฉาวอีก! คู่รักกอดคอเขย่าเทียนกลางสวนสาธารณะ ไม่แคร์คนมอง ข่าว

พัทยาฉาวอีก! คู่รักกอดคอเขย่าเทียนกลางสวนสาธารณะ ไม่แคร์คนมอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ใครเนี่ย?! หนุ่มใส่เครื่องแบบทหารเต็มยศ เดินประกบนายกฯ เผยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย! เปิดกำหนดสวด &quot;บิว&quot; มือกลอง วงทศกัณฐ์ เหยื่อไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ข่าว

อาลัย! เปิดกำหนดสวด “บิว” มือกลอง วงทศกัณฐ์ เหยื่อไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” บอก “ทำความดีพอ” หลังถูกถามว่าจะต้องทำบุญให้ประเทศหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ธนารักษ์ เปิดประมูล เหรียญ 10 บาทในตำนาน ค่าตัวพุ่ง 1 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิน วงทศกัณฐ์ เข้าห้องผ่าตัดด่วน ข่าว

ส่งกำลังใจ! ดิน วงทศกัณฐ์ ไฟคลอกทั้งตัว 80% บาดเจ็บสาหัส ต้องผ่าตัดด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตหลายประเทศ ร่วมแสดงความเสียใจ เหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ข่าว

สถานทูตหลายประเทศ ร่วมแสดงความเสียใจ เหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ประยูร วงศ์ชื่น” ผู้กำกับคนดัง เสียชีวิตด้วยวัย 81 ปี จากภาวะเลือดออกในโพรงสมอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แห่แชร์คลิป สาวไลฟ์สด เห็นวินาทีเกิดเหตุ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ลูกค้าวิ่งโกลาหลหนีตาย ข่าว

แห่แชร์คลิป สาวไลฟ์สด เห็นวินาทีเกิดเหตุ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ลูกค้าวิ่งโกลาหลหนีตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ไม่ใช่ &quot;แบ็คดราฟต์&quot; อย่างที่แชร์ แต่เป็นปรากฏการณ์ &quot;ไฟจากแรงดันสะสม&quot; ข่าว

สรุปไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ไม่ใช่ “แบ็คดราฟต์” อย่างที่แชร์ แต่เป็นปรากฏการณ์ “ไฟจากแรงดันสะสม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” สั่ง ผอ.เขต เดินตรวจสถานบันเทิงทุกคืน หากพบว่าเสี่ยงสั่งปิดปรับปรุงทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลุงมะกัน ถูกควายไบสันขวิดลอย โมโหหลังถูกบีบแตรใส่ ได้รับบาดเจ็บ (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องปาล์ม หนุ่มชัยภูมิ เพิ่งผ่านอบรมดับเพลิง เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ข่าว

บีบหัวใจ! น้องปาล์ม หนุ่มชัยภูมิ เพิ่งผ่านอบรมดับเพลิง เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ แซะแรง! หลังชาวเน็ตแห่ย้อนคำทำนายหมอดูดัง ก่อนเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ข่าว

แพรรี่ แซะแรง! หลังชาวเน็ตแห่ย้อนคำทำนายหมอดูดัง ก่อนเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต! เหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดเสียชีวิตพุ่ง 30 ศพ เจ็บ 76 ราย ข่าว

อัปเดต! เหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดเสียชีวิตพุ่ง 30 ศพ เจ็บ 76 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ชื่นชม “น้องเนเน่” เด็กเก่งโชว์ผลงานใน America’s Got Talent พร้อมสนับสนุนเยาวชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 09:31 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปคำชี้แจงฝั่งคู่กรณี ดราม่า นศ.วิศวะ ม.ดัง กางไทม์ไลน์เต็ม อ้างจุดแตกหักคือ &quot;เงินจัดเลี้ยงรุ่น&quot;

สรุปคำชี้แจงฝั่งคู่กรณี ดราม่า นศ.วิศวะ ม.ดัง กางไทม์ไลน์เต็ม อ้างจุดแตกหักคือ “เงินจัดเลี้ยงรุ่น”

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569

สรยุทธ ถามหาเหตุผล คนแห่แชร์คำทำนายหมอดูดัง หลังไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569
น้ำท่วมฉับพลันบังกลาเทศดับ 51 ศพ

ดับพุ่ง 51 ศพ! มรสุมถล่มบังกลาเทศ กระแสน้ำพัดโรงเรียนพังยับ ครู-นักเรียนดับสลด

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569
รวบพระคาผ้าเหลือง วัดลำปาง เสพยาบ้า-ปั่นสล็อต หมดเงินหลายพัน สั่งจับสึกดำเนินคดี

รวบพระคาผ้าเหลือง วัดลำปาง เสพยาบ้า-ปั่นสล็อต หมดเงินหลายพัน สั่งจับสึกดำเนินคดี

เผยแพร่: 14 กรกฎาคม 2569
Back to top button