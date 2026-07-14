ปลัดมหาดไทย ชี้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เข้าข่ายผิดกฎหมาย จดเป็นร้านอาหารแต่ทำตัวเป็นสถานบริการ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ระบุร้านมีดนตรี ขายสุรา และเต้นรำครบองค์ประกอบ สั่งเข้มตรวจร้านลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพฯ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ถึงผลตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว พบร้านดังกล่าวจดทะเบียนเป็นร้านอาหาร แต่จัดกิจกรรมในลักษณะคล้ายสถานบริการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่า สถานบริการต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ดนตรี การจำหน่ายสุรา และการเต้นรำ หากร้านใดมีองค์ประกอบเหล่านี้ครบแต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการ ถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งกรณีโรงเบียร์แห่งนี้เข้าข่ายมีความผิดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องตรวจสอบร้านอาหารที่ดำเนินกิจการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพฯ หรือไม่ นายอรรษิษฐ์ ตอบว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งแล้วว่าต้องเข้มงวดตรวจสอบร้านที่มีลักษณะเช่นนี้มากขึ้น โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ ตำรวจนครบาลทำหน้าที่กำกับดูแลสถานบริการ ส่วนต่างจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
ต่อคำถามว่าจำเป็นต้องแก้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้นหรือไม่ เนื่องจากมีผู้ประกอบการอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเปิดกิจการ นายอรรษิษฐ์ ระบุว่า ช่องโหว่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหาทางใช้ประโยชน์อยู่เสมอ หน้าที่ของหน่วยงานรัฐคือการตรวจสอบเมื่อพบความผิดปกติ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสมายังกระทรวงมหาดไทยหากพบผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการต่อไป
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