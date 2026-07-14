การเงินเศรษฐกิจ

ยื้อไม่ไหว ร้านบุฟเฟต์ต๊อกบกกี ประกาศปิดสาขา 19 ก.ค. นักกินสายอาหารเกาหลีเศร้า

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ก.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 14 ก.ค. 2569 09:28 น.

ยื้อไม่ไหว ร้านบุฟเฟต์ต๊อกบกกีเจ้าดัง ประกาศปิดสาขาแรก เอสพลานาด รัชดา 19 ก.ค. นี้ กลุ่มนักกินสายอาหารเกาหลีเศร้า

ทำเอาเหล่านักกินสายบุฟเฟต์และทาสรักอาหารเกาหลีต่างก็เสียดายไปตาม ๆ กัน เมื่อล่าสุด (13 ก.ค. 69) หน้าเพจเฟซบุ๊ก Dookki Topokki Thailand ร้านบุฟเฟต์ต๊อกบกกีเจ้าดังออกมาประกาศข่าวเศร้า เตรียมปิดกิจการในสาขา Esplanade Ratchada (เอสพลานาด รัชดา) แล้ว โดยจะเปิดให้บริการถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 นี้เท่านั้น ท่ามกลางคอมเมนต์ของลูกค้าประจำที่ต่างใจหายที่ต้องเสียร้านอาหารเกาหลีอร่อย ๆ เหมือนบินไปกินที่เกาหลีอย่างน่าเสียดาย

“เรียน ลูกค้าที่เคารพ

ทางร้าน Dookki Korean Topokki Buffet สาขา Esplanade Ratchada ขอแจ้งให้ทราบว่า จะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2569

ทางเราขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น ท่านสามารถใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียงของเรา หวังว่าจะได้ให้บริการท่านอีกครั้งในอนาคต”

ยื้อไม่ไหว ร้านบุฟเฟต์ต๊อกบกกี ประกาศปิดสาขา 19 ก.ค. นักกินสายอาหารเกาหลีเศร้า-1

ลูกค้าคอมเมนต์ใจหาย ลูกค้าคอมเมนต์ใจหาย-1 ลูกค้าคอมเมนต์ใจหาย-2

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อ้างอิงจาก : FB Dookki Topokki Thailand

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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