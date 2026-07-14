อาลัย ไอซ์-ลี่ Bolt สายพราง ฮีโร่ขับรถส่งคนฟรี เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ทิ้งลูกน้อยกำพร้า
อาลัย ไอซ์และลี่ เจ้าของช่อง Bolt ลายพราง ฮีโร่ใจบุญช่วยผู้โดยสารผู้พิการ-นักเรียนฟรี เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว แม่ใจสลายทิ้งลูกน้อยกำพร้า
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 23.57 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ข้อมูลล่าสุดพบว่ามีผู้เสียชีวิต 28 ราย และได้รับบาดเจ็บ 71 ราย แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บอาการรุนแรง (กลุ่มสีแดง) 25 ราย ผู้บาดเจ็บอาการปานกลาง (กลุ่มสีเหลือง) 14 ราย และผู้บาดเจ็บอาการเล็กน้อย (กลุ่มสีเขียว) 32 ราย ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้
ในจำนวนผู้เสัยชีวิตพบว่าหนึ่งในนั้นคือ ไอซ์ น.ส.น้ำทิพย์ (สงวนนามสกุล) และ ลี่ นายสุวิชชา เจ้าหน้าที่งานกำลังพล กิจการวังและยุทธการ พระตำหนักสวนฝรั่งกังไส ภัทริยาลงกรณ์ เจ้าของบัญชี TikTok Bolt ลายพราง มีผู้ติดตามกว่า 150,000 คน นำเสนอคอเทนต์เกี่ยวกับการขับรถส่งผู้โดยสาร มีเงื่อนไขว่าผู้บริจาคร่างกาย, ผู้พิการ, คนท้อง, นักเรียน นั่งรถฟรี
หลังจากแม่ของคุณไอซ์ทราบว่าลูกสาวและลูกเขยจากไปจากเหตุสลดที่เกิดขึ้น เจ้าตัวเปิดใจกับสื่อมวลชนว่า ลูกสาวเพิ่งเรียนจบครู จากนั้นเข้าทำงานเป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนพาณิชย์ ส่วนฝ่ายชายเป็นคนขยันมาก นอกจากรับราชการยังขับรถโดยสารเพื่อหารายได้เสริมช่วยเหลือสังคม ทั้งยังเป็นเสาหลักของครอบครัว มองว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลย จากนี้ไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างไรต่อ เพราะเสียทั้งลูกสาวและลูกเขยในเวลาเดียวกัน
คุณแม่ เล่าว่า ทั้งสองมีลูกด้วยกัน 2 คน วัย 4 ขวบและ 5 ขวบ ปัจจุบันคุณแม่เป็นคนเลี้ยงดูหลานที่ต่างจังหวัด
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